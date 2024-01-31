Ковалевцы серьезно усилили менеджерское звено, пригласив в свою структуру Владимира Генинсона.

Известный украинский функционер Владимир Генинсон стал вице-президентом Колоса, сообщает Динамоманія.

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Напомним, в декабре 2023-го 47-летний специалист покинул аналогичную должность в Черноморце, где трудился с 2021 года. До работы в лагере "моряков" Владимир Братиславович был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

К слову, после ухода из одесского клуба Генинсона сватали в Полесье и прочили должность генерального секретаря в команде Андрея Шевченко в УАФ.

Колос ушел на зимнюю паузу на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 21 очко.

Генинсон назвал свой самый большой провал в Черноморце – вице-президент "моряков" недавно покинул клуб