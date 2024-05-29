Довбик проиграл Беллингему игрока сезона, но попал в странную сборную из 7 человек – итоги Globe Soccer Awards
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Globe Soccer Awards раздала индивидуальные награды по итогам Ла Лиги 2023/24.
Церемония проходила в роскошном отеле Cala di Volpe на острове Сардиния. Возможность сиять в объективах камер получил и Артем Довбик. Форварда Жироны сопровождала его жена Юлия.
Довбик претендовал на звание лучшего игрока сезона Ла Лиги, но его опередил Джуд Беллингем. Украинцу пришлось довольствоваться местом в сборной сезона по версии Globe Soccer Awards. Она почему-то состоит из 7 футболистов.
Награду лучшего тренера выиграл Мичел, который сенсационно вывел Жирону в ЛЧ. Лучшим молодым игроком признали Ламина Ямала из Барселоны.
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