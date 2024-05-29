Церемония проходила в роскошном отеле Cala di Volpe на острове Сардиния. Возможность сиять в объективах камер получил и Артем Довбик. Форварда Жироны сопровождала его жена Юлия.

Довбик претендовал на звание лучшего игрока сезона Ла Лиги, но его опередил Джуд Беллингем. Украинцу пришлось довольствоваться местом в сборной сезона по версии Globe Soccer Awards. Она почему-то состоит из 7 футболистов.

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk #GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

Награду лучшего тренера выиграл Мичел, который сенсационно вывел Жирону в ЛЧ. Лучшим молодым игроком признали Ламина Ямала из Барселоны.

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