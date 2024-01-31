Ковалівці серйозно посилили менеджерську ланку, запросивши у свою структуру Володимира Генінсона.

Відомий український функціонер Володимир Генінсон став віце-президентом Колоса, повідомляє Динамоманія.

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Нагадаємо, у грудні 2023-го 47-річний фахівець покинув аналогічну посаду в Чорноморці, де трудився з 2021 року. До роботи у таборі "моряків" Володимир Братиславович був виконавчим директором ФФУ і очолював УПЛ.

До слова, після відходу з одеського клубу Генінсона сватали в Полісся і пророкували посаду генерального секретаря у команді Андрія Шевченка в УАФ.

Колос пішов на зимову паузу на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 21 очко.

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