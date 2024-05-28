Спортивный директор Эспаньола Фран Гарагарса уже длительное время следит за Вивчаренко (еще со времен работы в Эйбаре) и хочет пригласить его присоединится к "попугаям", сообщает AS. Стоит отметить, что Эспаньол также из Барселоны, а потому является принципиальным соперником как Барселоны, так и Жироны, за которую выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков.

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Отмечается, что Гарагарса инициировал трансфер защитника еще прошлым летом, но тогда не удалось договориться сторонам. Transfermarkt оценивает Вивчаренко в 1,5 млн евро, а контракт Константина с Динамо рассчитан до лета 2025 года.

К слову, Эспаньол пока еще не знает, где проведет следующий сезон – "попугаи" борются за выход в Ла Лигу в плей-офф Сегунды.

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