Оккупанты продолжают уничтожать все украинское – на этот раз пострадала эмблема Шахтера на заброшенной Донбасс Арене.

В одном из пророссийских пабликов начали распространяться фотографии "обновленной" Донбасс Арены. Россияне известны только своим умением все уничтожать, а потому ожидать хоть какое-то улучшение территории стадиона не стоит.

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Оккупантам резало глаза украинское название "Шахтер" на эмблеме клуба на арене. Именно поэтому они просто демонтировали вторую букву "А", которую, конечно же, никак не заменили.

Напомним, строительство 52-тысячной Донбасс Арены продолжалось с 2006 по 2009 годы и обошлось Ринату Ахметову в 400 млн долларов. На стадионе проводились топ-матчи еврокубков с участием Шахтера, поединки сборной Украины и Евро-2012, в частности, полуфинал. В октябре 2023 года оккупанты заявили, что планируют снести сооружение (главные опорные балки потрескались, а заменить их возможности нет) и построить на его месте новый, еще лучший стадион.

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