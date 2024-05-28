Руководство Жироны работает над развитием не только спортивного проекта, но и экономической сферы.

По итогам сезона, Жирона стала третьей в Ла Лиге и получила право впервые в своей истории сыграть в Лиге чемпионов. Очевидно, что для перехода на более высокий уровень нужно соответствующее финансирование, и клуб работает в этом направлении.

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Жирона своем официальном сайте объявила о подписании трехлетнего спонсорского соглашения с авиакомпанией Etihad Airways. Со следующего сезона символика катарцев будет присутствовать на экипировке команды и домашнем стадионе. Отметим, что для презентационного фото выбрали трех футболистов: Яна Коуто, Артема Довбика и Савио.

К слову, Etihad Airways имеет тесные связи с владельцами City Football Group. Больше всего дивидендов достается флагману корпорации. Etihad – не только главный спонсор Манчестер Сити, а также имеет права на название домашнего стадиона "горожан".

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