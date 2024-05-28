Активнее всего бомбардира Жироны хочет подписать Атлетико. Довбик стал первым номером в списке трансферных пожеланий столичного клуба. Диего Симеоне видит в нашем земляке идеально игрока для своей системы, сообщает Diario AS.

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По информации источника, Атлетико уже перешел к активным действиям. Клуб разговаривал с представителями игрока, чтобы узнать, заинтересован ли он в таких изменениях, а главное – делал первое предложение Жироне. "Матрасники" предлагали лишь 25 миллионов евро, поэтому ожидаемо получили отказ.

Отмечается, что каталонцы открыты к переговорам. Жирона даже готова не требовать активирования клаусулы, которая составляет 40 миллионов евро. Для трансфера Довбика может хватить примерно 35 миллионов. В отдельном случае даже 30, но тогда должны фигурировать легкие бонусы или игроки для размена.

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И Жирона, и потенциальные покупатели понимают, что впереди чемпионат Европы. Если лучший бомбардир Ла Лиги (24 гола за сезон) сможет заявить о себе на этом турнире в составе сборной Украины, то цена и спрос на игрока вырастут. В конце концов, у Жироны нет необходимости продавать Довбика, поэтому она готова ждать действительно серьезное предложение, а клуб, которых хочет подписать Артема, должен приложить усилия.