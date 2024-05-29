“В прошлом году в финале ЛЕ я с Севильей обыграл Рому. Есть много общего, но в целом это разные команды и обстоятельства. Мы должны сохранять спокойствие, расслабленность и делать то, что помогло нам выйти в финал. Для нас было бы большой ошибкой менять что-то сейчас, поскольку до сих пор все складывалось положительно. Мы относимся к этому матчу, как и ко всем остальным.

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Я увидел у своих подопечных настоящее желание выйти на поле и сыграть в финале. Я еще раз повторил, что мы должны верить и отдавать все свои силы завтрашнему дню. Они действительно мотивированы.

Я уже все решил, план на игру готов. Пока наше путешествие было марафоном с четырьмя раундами на выбывание. У нас были тяжелые моменты, мы путешествовали по всей Европе, играли как фавориты и как аутсайдеры. Все это привело нас сюда, теперь надо закончить путь", – цитирует Мендилибара Football Italia.

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