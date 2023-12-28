"Наверное, для меня самый большой провал в моей деятельности в Черноморце – это то, что не удалось создать ту академию, о которой я мечтал. Академию, в которой будет более 1000 детей, которая будет проводить свои турниры, на которые будет ходить весь наш тренерский штаб, чтобы выбирать тех звезд, которые потом будут сиять. Этого сделать не удалось, хотя это была моя основная задача и моя мечта.

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Относительно команды... Результаты – они приходят, уходят. Вы видите, были на 3-м месте, были на 10-м. Здесь больше зависит от всех тех стечений обстоятельств, которые происходят. Поэтому клуб старается со своей стороны быть как можно выше в турнирной таблице.

Мне кажется, точечное усиление и те игроки, которые сейчас на контрактах в клубе – это наше достижение с тренерским штабом. То, что мало людей и короткая скамейка... Провал, не провал – наверное, не хватило нам тех футболистов, которые бы подошли именно нашему клубу, и того рисунка игры, который у нас есть. Короткая скамейка – это проблема, но брать всех подряд – это еще большая проблема. Просто платить деньги и учить людей, которых невозможно обучить, не хотелось бы", – сказал Генинсон в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 24 декабря Генинсон объявил об уходе из Черноморца. По информации СМИ, специалист может трудоустроиться в Полесье, или войти в команду Андрея Шевченко в УАФ.

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