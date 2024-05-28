"Сейчас мы с вами переживаем сложный, но одновременно очень важный момент в истории Металлиста 1925. К сожалению, результаты сезона заставили нас покинуть УПЛ и перейти в Первую лигу.

Скрипник – о вылете Металлиста 1925 из УПЛ: "Своей игрой мы это заслужили"

Этот результат нас не удовлетворяет, но является вполне объективным и понятным, ведь наша команда не успела реализовать все задуманные планы. Результат на поле соответствует нашей текущей позиции.

У нас впереди много работы. Мы должны проанализировать ошибки сезона и исправить недостатки. Хочу подчеркнуть, что как инвестор и президент, я продолжаю поддерживать клуб. Переход в Первую лигу никоим образом не повлияет на финансирование и поддержку. Наоборот, мы с командой сделаем все, чтобы харьковский футбол продолжал развиваться.

Нашей основной задачей на следующий сезон будет усиление и возвращение в УПЛ. Мы планируем улучшить футбольную составляющую, добавить профессионализма, достроить операционные процессы и обновить структуру, решить вопросы, связанные с инфраструктурой, чтобы вернуться в Премьер-лигу более сильными, устойчивыми и лучшими.

Мы уделим особое внимание работе с трансферами, усилению скаутинга и развитию молодых талантов. У нас есть этот год, и мы намерены использовать его максимально продуктивно. Мы уверены, что вернемся в Премьер-лигу еще сильнее", – цитирует Носова официальный сайт "желто-синих".

Напомним, по итогам сезона Металлист занял в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку и вылетел в низший дивизион.

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