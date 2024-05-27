Тренерский штаб "зелено-белых" приступил к формированию состава перед дебютом в УПЛ.

Несколько игроков Карпат покинут клуб, сообщает Sport.ua.

"Эти Карпаты уровень УПЛ не потянут": Маркевич анонсировал большие изменения после проигранного Ингульцу золота Первой лиги

По информации источника, за львовскую команду больше не будут выступать Егор Картушов, Юрий Романюк, а также арендованные Ариэльсон и Михаил Хромей.

Отмечается, что компанию им могут составить еще пятеро игроков, от услуг которых "львы" планируют отказаться. Конкретика по ним появится в начале июня, когда станет известно о новичках, которых возьмут на усиление.

Напомним, Карпаты досрочно вышли в УПЛ, однако в решающем матче уступили Ингульцу (1:2) и не смогли завоевать золото Первой лиги. После игры главный тренер львовян Мирон Маркевич заявил, что 60% этого состава Карпат не потянут уровень УПЛ.

Карпаты проиграли матч за чемпионство Первой лиги – Ингулец вырвал победу на последних минутах и взял золото