Бывший глава одесского клуба Владимир Генинсон не планирует надолго оставаться без футбола.

Экс-вице-президент Черноморца Владимир Генинсон может продолжить карьеру функционера, сообщает Sport.ua.

Генинсон покинул пост вице-президента Черноморца

По информации источника, возможность пригласить 47-летнего специалиста рассматривает Полесье. Боссы "зелено-желтых" хотят, чтобы он возглавил спортивную составляющую житомирского клуба.

Также отмечается, что Генинсон, учитывая опыт его работы в УПЛ и УАФ, может рассматриваться на одну из должностей в новом составе помощников Андрея Шевченко.

Напомним, до работы в Черноморце Владимир Братиславович был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

К слову, на зимнюю паузу Полесье ушло на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 32 очка.

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