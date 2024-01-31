Атакующий полузащитник Дриты Мухаррем Яшари стал игроком ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

ЛНЗ объявил о подписании первого в истории клуба бразильца

О сроках сделки и условиях не сообщается, однако Transfermarkt рапортует о контракте до 30 июня 2027 года и компенсации в размере 50 тысяч евро.

Напомним, 25-летний левоногий хавбек – воспитанник косовского Трепча 89. Выступал только за местные клубы: в аренде за Приштину и Дриту (с июля 2021 года). В текущем сезоне в 21-м матче забил 1 гол и отдал 5 ассистов. В составе сборной Косова провел 3 матча, без результативных действий.

К слову, Мухаррем – четвертый легионер, подписанный черкасцами в это трансферное окно. Ранее ЛНЗ уже пополнился 20-летним камерунским нападающим Молло Бессалой, 23-летним израильским полузащитником Арадом Барой и 19-летним форвардом Итало Магнатой.

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