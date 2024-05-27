– На данный момент уже есть понимание относительно того, останется ли Юрий Максимов главным тренером на следующий сезон?

– Максимов защищен контрактом. У него там прописано, что если команда занимает 4-5 места, то он автоматически продлевается еще на год. Да, не очень приятно было читать все то, что он там наговорил, но как он, так и его тренерский штаб имеют действующие контракты, которые кроме всего, еще и бронируют от службы в армии. Думаю, что никто никуда не собирается уходить. Поэтому можно считать, что он остается.

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– Но у руководства клуба нет желания работать с ним в дальнейшем?

– Как это нет желания? Если бы мы заняли шестое место, то возможно бы и не продолжали сотрудничество. Поскольку он защищен контрактом, то будем работать. Если он конечно захочет работать с тем составом, который у нас будет, а не говорить кна аждой пресс-конференции, что у кого-то какие-то баны, что кто-то куда-то ушел. Есть такой состав, с ним и работай.

– Если я правильно понимаю, после игры против Черноморца, команда находится в хорошем настроении, появились положительные новости?

– У нас есть будущее. Мы продадим несколько игроков, у которых истекает срок действия контрактов, у нас есть определенное финансирование. Да, оно достаточно сложное пока, потому что те компании, которые финансировали клуб, из-за войны не могут делать сейчас это в полной мере. К тому же город расположен довольно близко к зоне боевых действий, поэтому, например, ребята с U-19, которые живут на базе, постоянно нервничают, проводят ночи в бомбоубежищах. Их родители недовольны, что дети тренируются в Днепре, им бы хотелось, чтобы они тренировались в условном Ровно, Житомире, Ужгороде, Львове. Я думаю, что каждый, у кого есть ребенок, понимает меня сейчас.

– Гуцуляк уже окончательно переходит в Полесье? Это уже закрытый вопрос?

– Закрытым вопрос будет тогда, когда будет заключен контракт, когда мы получим деньги за него. А пока что это все на уровне разговоров.

– Но это уже достаточно основательные разговоры?

– Мы имеем основательные разговоры и по Сватку, и по Пихаленку, и по Гуцуляку, но пока, по рукам никто не ударил, как говорится, – сказал Фридман в комментарии Telegram-каналу "Днепрянин".

Напомним, СК Днепр-1 завершил сезон на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ и будет представлять Украину в Лиге конференций.

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