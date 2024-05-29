Спортивная аналитическая компания Opta поделилась результатами исследования, в котором посчитала "чистое" игровое время каждой команды Ла Лиги за прошлый сезон.

Лунин попал в "серебряную" сборную Ла Лиги – Довбик на вершине, о Цыганкове совсем забыли

На вершине списка оказались клубы украинцев – Реал (Лунин) и Жирона (Довбик, Цыганков). В их матчах мяч находится в игре 59:43 и 58:02 минут соответственно, то есть около 58-60% времени. На противоположном полюсе таблицы Хетафе, 40 минут поединков которого можно спокойно пропустить. Есть очевидная тенденция – успешные команды как можно дольше держат мяч в игре, а более слабым приходится прибегать к фолам и разнообразным задержкам.

К слову, об идее внедрения "чистого" игрового времени в футболе постоянно говорят разные тренеры и игроки, но на официальном уровне пока нет никаких подвижек в этом направлении.

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