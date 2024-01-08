Шевченко уже выбирает нового генсека УАФ – источник рассекретил две кандидатуры
Кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко уже работает над формированием команды, которая будет руководить украинским футболом.
Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января. На нем изберут нового президента организации. Единственный кандидат на этот пост – Андрей Шевченко. Он уже начал поиск специалистов на ключевые должности, утверждает Sport.ua.
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
По информации источника, Шевченко склоняется к тому, что у него будет не больше двух первых вице-президентов и трех вице-президентов. Еще неизвестно, кого после своего избрания он рекомендует на эти должности. В то же время относительно должности главного секретаря УАФ у на данный момент кандидата есть конкретные мнения – среди главных претендентов Игорь Грищенко, которого в ноябре 2023 Исполком УАФ назначил исполняющим обязанности генсека, и Владимир Генинсон, который до недавнего времени был вице-президентом ФК Черноморец.
Напомним, в 2022 году бывшие президент и генсек УАФ – Андрей Павелко и Юрий Записоцкий соответственно – получили подозрения по хищению средств во время строительства футбольных полей. В настоящее время оба находятся в СИЗО и отстранены от своих должностей.
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