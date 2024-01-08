Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января. На нем изберут нового президента организации. Единственный кандидат на этот пост – Андрей Шевченко. Он уже начал поиск специалистов на ключевые должности, утверждает Sport.ua.

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

По информации источника, Шевченко склоняется к тому, что у него будет не больше двух первых вице-президентов и трех вице-президентов. Еще неизвестно, кого после своего избрания он рекомендует на эти должности. В то же время относительно должности главного секретаря УАФ у на данный момент кандидата есть конкретные мнения – среди главных претендентов Игорь Грищенко, которого в ноябре 2023 Исполком УАФ назначил исполняющим обязанности генсека, и Владимир Генинсон, который до недавнего времени был вице-президентом ФК Черноморец.

Напомним, в 2022 году бывшие президент и генсек УАФ – Андрей Павелко и Юрий Записоцкий соответственно – получили подозрения по хищению средств во время строительства футбольных полей. В настоящее время оба находятся в СИЗО и отстранены от своих должностей.

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