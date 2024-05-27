Головний тренер Емполі Давіде Нікола дуже професійно працює з борцями за виживання. Розповідаємо про непростий шлях до визнання тренера, який у цьому сезоні рятував команду Віктора Коваленка.

Робіть те, що вам найбільше подобається,

і робіть це з усіх сил, намагаючись бути найкращим!

Кобі Браянт

Емполі зірвав джек-пот

Кожного разу, приїжджаючи в нове місто, він не дає жодних обіцянок. Натомість пропонує безмежну любов і відданість своїй справі. І це працює. На своєму життєвому шляху він зустрів не одного Голіафа, і жоден не встояв. Щоправда, замість каміння і праці у нього тактичні ідеї та віра, що вони принесуть успіх. Знайомтесь, Давіде Нікола – італійський чарівник для скромних команд Серії А.

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Цього сезону це на собі відчув Емполі. Команда стартувала з Паоло Дзанетті біля керма. Його вигнали після чотирьох турів, покликавши перевіреного Ауреліо Андреаццолі. Не сказати, що стало краще. Після 20 матчів чемпіонату тосканці мали лише 13 очок, з якими міцно сиділи на передостанньому місці. Було більше перспектив опуститися на дно таблиці, ніж піднятися із зони вильоту.

Керівництво знову наважилося на зміну тренера. Тепер покликали саме того, хто потрібен в таких ситуаціях. Давіде Нікола дебютував 21 січня з перемоги над Монцою. Зі старту команда нашого Віктора Коваленка провела шість матчів, не зазнавши жодної поразки. "Адзуррі" розписали нічиї з Ювентусом і Фіорентиною, загалом упродовж цього періоду набрали 12 очок. Емполі не просто покинув зону вильоту, а й відірвався від неї на п'ять очок.

Вочевидь, команда розслабилася. А дарма. Весною був надзвичайно важкий календар, фактично вся верхня десятка в суперниках. Тож почастішали поразки, зрідка нічиї та перемоги. Як наслідок, усе вирішувалося в останньому турі – перемога над Ромою або смерть. На початку компенсованого часу трималася нічия (раніше два голи "вовків" не зарахували), яка відправляла Емполі в Серію В. Фінальний штурм, навала. Н'янг забив на 90+3! "Адзуррі" врятувалися!

Краще телефонуйте Давіде

Неймовірно? Зовсім ні! Давіде Нікола вже давно привчив до такого. Кротоне, Дженоа, Торіно і Салернітана встигли пересвідчитися у вміннях кризового чарівника. Першими були "піфагорейці" ще в 2017 році. Тоді аленатторе мотивував гравців обіцянкою, що подолає 1500 кілометрів, якщо команда уникне вильоту. Власне, до її виконання Нікола був готовий, адже велоспорт – ще одне його захоплення.

Порятунок був дивовижним. Кротоне увімкнув турбо-режим у самій кінцівці, переміг Інтер, розписав нічию з Міланом. Набрав аж 20 очок у найвідповідальніший період – з квітня по травень. "Червоно-сині" встановили рекорд, ставши командою з найменшою кількістю очок (лише 9) після першого кола, якій вдалося не вилетіти із Серії А. Тож Нікола поїхав у подорож від Коротоне до Турина. По дорозі він завітав у всі міста, де колись грав чи тренував. Окрім того, зумів зробити з цього соціальну акцію та зібрав трохи грошей для благодійних організацій.

У наступному сезоні клуб не зробив нічого, щоб ситуація змінилася. Кротоне знову боровся за виживання. Нікола, відчуваючи, що його роль зросла, вимагав від керівництва зусиль. Знайти консенсус не вдалося, і тренер подав у відставку, а команда уже з іншим наставником вилетіла в Серію В. Через пів року тренера покликав Удінезе. Там набагато кращі умови, але й вимоги кращі. Давіде не впорався. Це взагалі його візитівка – рятувати у майже безвихідних ситуаціях, але провалюватися, коли небезпека не тисне.

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Чергове диво він створив у Генуї. "Грифони" в кампанії 2019/20 впевнено йшли на останньому місці. В грудні прийшов Нікола, замінивши Тьягу Мотту (для нинішнього наставника Болоньї то був перший самостійний тренерський досвід). Давіде зробив усе, як слід. Це був "ковідний" сезон, який тривав аж до серпня. Після нього сторони попрощалися. Дженоа зробила ставку на Роналдо Марана, після якого довелося екстрено кликати ще одного знаного "пожежника" – Давіде Баллардіні. До речі, після нього в Геную покликали Андрія Шевченка. Потім були німці й виліт...

Нікола ж після прощання з "грифонами" роботу не знайшов, але довго чекати не довелося. В січні 2021-го отримав запрошення від Торіно, який, звісно ж, йшов у зоні вильоту. Щільність у таблиці була високою, тож боротьба за виживання точилася до останнього. Щоправда, "бики" вирішили всі завдання завчасно. Для Давіде ситуація повторилася. На новий сезон туринці взяли іншого тренера. Розпіарений Іван Юріч прийшов боротися за єврокубки, але двічі здобував лише десяті місця. Цього року прогрес до дев'ятого.

Словом, Ніколі знову довелося чекати дзвінка від тих, в кого все розвалюватиметься. І це був, ймовірно, найбільший виклик. Салернітана на початку 2022 року йшла останньою, але це була не найбільша проблема. Клуб взагалі могли дискваліфікувати, адже підходив дедлайн для пошуку нових власників. Однак культовий спортдир Вальтер Сабатіні владнав усе за межами поля, а футбол залишив Давіде Ніколі.

Новий тренер стартував з нічиєї проти Мілана, який мчав до чемпіонства. Звично для себе видав дивовижний квітень. У травні "забуксував", але з допомогою невдач конкурентів завдання виконав. Цього разу мотивацією слугував новий виклик – Нікола пообіцяв пішки піти в Рим (270 кілометрів), якщо Салернітана уникне вильоту (шанси на це були лише 7%). Після такого йому нарешті довірили почати сезон. І в Давіде нічого не вийшло. У січні його звільнили після 2:8 від Аталанти. Проте через два дні повернули на роботу. За тренера горою стали футболісти й уболівальники. Нічого хорошого з цього не вийшло. Ще через чотири тури Ніколу звільнили знову, тепер остаточно. Відтоді він майже два роки сидів без роботи, аж поки його не покликав Емполі.

Інтелектуал, який впорався з трагедією

Можливо, для когось такі вимушені відпустки могли б стати проблемою, але не для Ніколи. Він дуже багатогранна особистість. Захоплюється велоспортом і досі активно крутить педалі. Важливою складовою для Давіде є інтелектуальний і духовний розвиток. Він любить вивчати щось нове та обговорювати це з кимось компетентним. А ще – багато читає, захоплюється фізикою та філософією. Платон для Ніколи улюблений мислитель. "Неможливо розблокувати мозок, якщо спочатку не відкриєш серце", – це могло б бути девізом тренера. Адже як інакше йому вдається мотивувати футболістів на подвиги з такою регулярністю й у таких складних умовах.

Хоча будь-які футбольні виклики не здатні вибити Давіде з колії. В Італії про нього кажуть: "Це людина, яка ніколи не здається". Можливо, він і хотів би, але життя загартувало. У 2014 році сім'я Ніколи пережила величезну трагедію. У 2014 році його неповнолітній син Алессандро загинув у ДТП. Хлопчика збив автобус, коли той катався на велосипеді. Символічно, що після цієї події кар'єра тренера піша вгору. Він вивів Ліворно в Серію А, потім провів хороший сезон на чолі Барів в Серії В, ледь не побивши рекорд Юве за кількістю очок після першого кола. А невдовзі закріпився в елітному дивізіоні.

Нікола присвятив свою роботу пам'яті про сина. Коли він врятував Коротоне, то написав такий лист: "Алессандро, це не моя перемога, а наша. Точнісінько, як промоушн Ліворно. Мені хотілося б радіти разом з тобою, дивитися у твої очі, бачити твою посмішку. Тримати тебе за руку й бігти святкувати разом. Усе це лише для тебе. Кожен мій успіх, кожна моя перемога буде твоєю. Кожна моя мрія також буде твоєю. Хочу, щоб моє серце продовжувало битися заради тебе, і ти жив через мене".

Отакий він Давіде Нікола. Тренер, про якого навряд чи будуть говорити як про одного з найвидатніших в історії Кальчо. Хоча для низки скромних команд він ще довго залишатиметься культовою постаттю. Можливо, йому хотілося б більшого, але це не причина безвідповідально ставитися до того, що маєш. Нікола взяв собі за кредо легендарну цитату Кобі Браянта: "Робіть те, що вам найбільше подобається, і робіть це з усіх сил, намагаючись бути найкращим". За цим правилом він живе і тренує аутсайдерів, ніби вони чемпіони.

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