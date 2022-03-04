Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец не отказывается от физической работы в непростое время.

Лидер "желто-черных" вместе с друзьями собирает продукты и другие важные вещи для Вооруженных Сил Украины.

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"Поддерживаем наших бойцов ВСУ. Вы – наша гордость. Мы поможем вам всем необходимым. Слава Украине", – написал Ковалец в Facebook.

Напомним, хавбек Александрии пережил ужасную травму колена, однако был близок к возвращению на поле. Все планы и мечты украинцев сорвало подлое вторжение России утром 24-го февраля.

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