"Забитый гол? Была фланговая атака, Буяльский покатил в штрафную на Волошина, а Назар поднял голову и увидел свободного меня. Я сделал касание и забил гол. Участие в третьей голевой атаке? Да, соперник побежал вперед, чтобы сокращать отставание в счете, а мы сыграли на контратаке.

Голы Ярмоленко и Пономаренко в видеообзоре матча Динамо – Верес – 3:0

Бражко заметил меня в центре поля, а я, в свою очередь, вывел один на один с вратарем Волошина. Назар принял правильное решение, не стал сам бить, а выкатил Шепелеву на пустые ворота. Эмоции после первого гола за Динамо в УПЛ? Конечно, эмоции переполняют. Очень хотел забить за первую команду, и, честно говоря, сегодня даже какое-то предчувствие было.

Кто больше всего помогает адаптироваться? Буяльский, Ярмоленко, наверное. Поддерживают, дают советы, как действовать в той или иной ситуации. Доверие тренера? Да, чувствуется – мы постоянно разговариваем, он что-то подсказывает. Что касается сегодняшнего матча, то заболел Супряга, поэтому на поле вышел я, сделал свою работу, и все", – поделился Пономаренко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо разбило Верес в перенесенном матче 5-го тура УПЛ (3:0). Матвей Пономаренко вышел на замену, отметился голом и передасистом.

Динамо разгромило Верес – Пономаренко забил дебютный гол за основу киевлян