“В тот день у нас с первым вице-президентом УАФ Павлом Бойчуком и генсеком Игорем Грищенко в кабинете последнего проходило совещание. Вскоре к нам присоединился президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко с вопросом о дополнительных расходах по выезду сборной Украины по футзалу на турнир в Литву, где есть возможность сыграть против мощных сборных Франции, Бразилии и хозяев. Это международные соревнования, которые являются важным подготовительным этапом к ЧМ в Узбекистане. Надо было найти 140 тысяч грн, чтобы обеспечить выезд сборной на этот турнир.

Это расходы на обслуживание команды, на что Игорь Валерьевич предложил привлечь к нашему разговору госпожу Сагайдак, на тот момент финансового директора УАФ. Госпожа Сагайдак сразу сказала, что денег на это в бюджете нет. Всего на футзал выделялось около 50 тысяч евро в год по программе "Хет-трик" от УЕФА. В связи с тем, что за поведение наших болельщиков во время полуфинала Евро-2022 против кацапов мы были оштрафованы на 20 тысяч евро, образовалась дыра в бюджете. Следует отметить, что до этого футзал в нашей стране со стороны УАФ либо финансировался по остаточному принципу, либо не финансировался вообще.

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Были моменты, когда мне лично приходилось включаться в процесс, потому что сборная по футзалу фактически никому не была нужна. Так, после турнира из Испании они прилетали в Варшаву и дальше на них уже просто не обращали внимание. Поэтому я оплачивал автобус, также организовывал помощь со стороны футбольных клубов и тому подобное.

Я поинтересовался у господина Грищенко: "Мы имеем право привлечь другие средства из бюджета УАФ и направить на футзал?" "Может ли одна национальная сборная помочь другой?" Речь шла о 9,2 млн евро за выход национальной сборной по футболу на Евро-2024. Было предложено взять небольшую часть из этих средств, чтобы покрыть вышеуказанные расходы. На что Грищенко утвердительно ответил: "Да, можем". К тому времени эти средства еще даже не поступили на счета УАФ.

Госпожа Сагайдак сразу начала отрицать. Сказала, что она не будет этого делать. Я иронично, с улыбкой переспросил: "Я должен из собственного кармана достать 140 тысяч гривен?" Она ответила: "Вы бы деньги в кассу положили, а то вы долгое время обещаете". Я вообще не понял того вопроса – о каких деньгах речь? Госпожа Сагайдак ответила: "Вы же сказали, что положите деньги в кассу". После чего она убежала из кабинета.

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Я так и не понял, о каких деньгах она говорила? Конечно, это меня возмутило. Я потом заметил ее в кабинете госпожи Белбек и переспросил: "Какие деньги?" Она повторила: "Вы обещали деньги, то давайте деньги!" Я говорю: "Я никакие деньги не обещал, такого не было. О чем речь?" Она ответила: "Я вообще вам не подчиняюсь и разговаривать с вами не буду". Опять же, меня это очень возмутило и уже на повышенных тонах я объяснил, что никакие деньги не брал и возвращать не буду. Я после заседания комиссии, которая собралась после инцидента, извинился у нее за повышенный тон. Она при всех сказала, что требует извинений за грубую силу, которую я к ней якобы применил, чтобы это было записано под протокол.

Природа конфликта? Мне все прекрасно понятно. Это не внутренний, а инспирированный, раскрученный извне конфликт. В частности, слова: "Под протокол признайте", чтобы я извинялся якобы за "грубую силу", дают основания говорить, что она это делала по чьему-то указанию или рекомендации. Когда эмоции улеглись, я понял, что это было сделано намеренно, чтобы, во-первых, спровоцировать меня, а во-вторых, очернить новую команду, которая зашла в УАФ", – поделился Шевченко в интервью Украинскому футболу.

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