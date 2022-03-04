"Я мало слежу за ситуацией в Бергамо. Мы сейчас с женой занимаемся сбором гуманитарной помощи в Украину. Вчера и позавчера в Черниговскую область уже уехали две машины. Сейчас из Украины приезжает много женщин и детей. Занимаемся и этим вопросом. Я общаюсь с правительством города, чтобы разместить людей.

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Итальянцы поддерживают Украину. Никто не может понять, как это могло произойти в 2022 году. Все знают, что реальная угроза поступает от России, а Украина защищается. Люди стараются помочь финансово, приносят вещи.

Жены футболистов сейчас активно организуют сбор вещей для украинцев, пострадавших в результате войны. На днях супруга полузащитника Интера Бареллы привезла целую машину с гуманитарной помощью. Я был удивлен. Мы с ним играем за разные команды, но они тоже пытаются помочь Украине любыми методами.

Сейчас в интернете много информации о местах сбора помощи. Этим занимаются волонтеры во всех уголках Италии. Я на постоянной связи с Коваленко. У них в Специи тоже организован прием вещей. В разные регионы Украины нужны разные вещи. Исходя из этого, все сортируется и отправляется. Кроме того, это еще нужно официально оформлять, все не так просто", – признался Малиновский в интервью Денисов Time.

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