Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець не цурається фізичної роботи у непростий час.

Лідер "жовто-чорних" разом з друзями збирає продукти та інші важливі речі для Збройних Сил України.

Дружина зірки Інтера привезла цілу машину із гуманітарною допомогою українцям – Маліновський розкрив прізвище

"Підтримуємо наших бійців ЗСУ. Ви – наша гордість. Ми допоможемо вам всім необхідним. Слава Україні", – написав Ковалець у Facebook.

Нагадаємо, хавбек Олександрії пережив жахливу травму коліна, однак був близький до повернення на поле. Усі плани і мрії українців зірвало підле вторгнення Росії вранці 24-го лютого.

Росія напала на Україну: Маліновський "виховує" росіянина, крик відчаю Коноплянки, Лапорта заговорив українською (LIVE)