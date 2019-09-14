Карпаты – Ворскла, Александрия – СК Днепр-1: анонс матчей УПЛ

В рамках 7-го тура УПЛ Карпаты принимают Ворсклу, а Александрия встретится с СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Ворскла

Карпаты не были бы Карпатами, если бы после трёх месяцев работы не уволили главного тренера. Александр Чижевский покинул львовский коллектив, оставив его на Романа Санжара – экс-наставника Олимпика, который пробивался в квалификацию Лиги Европы. Фанаты восприняли замену неоднозначно, ведь "львы" демонстрировали содержательный футбол – пусть и набрали всего 5 очков. Нового же коуча СМИ связывают с персоной агента Вадима Шаблия, которого часто обвиняют в формировании команд из собственных клиентов и продвижении "своих" тренеров. С другой стороны, в чисто футбольном плане Роман Санжар является одним из самых перспективных украинских коучей.

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Олимпик под его руководством демонстрировал довольно агрессивную игру с удерживанием мяча внизу при общей грамотной организации. Карпатам близок этот подход – под него есть достаточное количество исполнителей, а предыдущие тренеры пытались поставить что-то похожее. Именно поэтому изменения в футболе "зелёно-белых" вряд ли станут заметными сразу; исключением может стать только схема, ведь Роман Санжар не привык действовать в три защитника. Более интересно, как новый тренер станет проводить кадровую политику – в частности, в направлении интеграции молодёжи в основу. В любом случае, Карпатам сегодня необходимо побеждать, ведь на предпоследней позиции в турнирной таблице думать о высоких материях трудно. Прямо сейчас львовянам нужен результат.

Статистика противостояния

Всего: 52 матча, 20 побед Карпат, 15 ничьих, 17 побед Ворсклы, разница мячей 62-50.

В Премьер-лиге: 46 матчей (+15, =14, -17, 49-48)

Ворскла также должна набирать очки, ведь в предыдущем туре полтавчане потерпели минимальное поражение от Александрии – хотя более справедливой была бы ничья. В турнирном плане эта неудача не стала критической, ведь все клубы идут очень ровно, а подопечные Виталия Косовского отстают от зоны еврокубков всего на два очка. Более неприятным является тот факт, что "зелёно-белые" не могут одолеть хорошо организованных соперников. Команда уступила Заре, Десне и Александрии, не забив ни одного гола – при этом дважды играя в родных стенах. Даже в ничье против СК Днепр-1 многое могло пойти не так, а единственной действительно "железной" победой стал разгром Колоса.

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При этом нельзя назвать работу Виталия Косовсього плохой. Его Ворскла сейчас пытается демонстрировать атакующий футбол с активным использованием флангов, а связку "Кане-Артур" слева хотели бы иметь у себя все середняки УПЛ. В ряде поединков полтавцы могли претендовать на большее, чем ноль или одно очко, но "зелёно-белым" не хватает баланса и надёжности в обороне. Кроме того, существуют некоторые проблемы с реализацией – так, Пердута на последней секунде игры против Александрии не попал в ближний угол с метра. Впрочем, наиболее ярко эти проблемы проявились в матчах против хорошо сыгранных команд – Карпаты же прямо сейчас таковыми не являются.

Предыдущий матч. 12.05.2019. 28-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Ворскла – Карпаты – 1:1

Голы: 1:0 – П. Ребенок (15), 1:1 – Р. Дебелко (88).

Кадровая ситуация

Травмированные: Кучер – Шехич

Дисквалифицированы: нету

Лучшие бомбардиры противостояния



Карпаты: Иван Гецко – 6, Марьян Швед – 5, Сергей Кузнецов – 4, Сергей Мизин – 4, Батиста – 3, Денис Кожанов – 3.



Ворскла: Ахмед Янузи – 4, Виктор Доценко – 3, Юрий Коломоец – 3, Олег Баранник – 2, Роман Безус – 2, Александр Мелащенко – 2, Вячеслав Шарпар - 2.

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Ворскла

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Халль, Дубинчак – Вербный, Клёц – Гуцуляк, Войковиц, Ди Франко – Диогу

Ворскла: Ткаченко – Баенко, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петрович – Пердута, Луизао, Габелок, Артур – Коломоец

"Изюминки" матча:

– Карпаты в Чемпионатах могут забить 50-й гол в ворота Ворсклы.

– Для Романа Санжара это лишь второй клуб в карьере главного тренера. Первым был Олимпик, во главе которого он провёл 125 матчей в чемпионате (+35=35-55, мячи – 122-198).

– Роман Санжар стал 24-м главным тренером Карпат в Чемпионатах Украины.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Обе команды неплохо обороняются, но имеют проблемы с организацией в атакующих действиях. У Карпат при этом новый тренер, а Ворскле нужно реабилитироваться за поражение Александрии. Полтавчане производят впечатление чуть более агрессивного коллектива, но это компенсируется игрой львовян при родных трибунах. Словом, соперники примерно равны, поэтому можно ожидать боевую ничью.

Александрия – СК Днепр-1

Александрия в начале сезона выглядит очень неодзначно. С одной стороны, команда Владимира Шарана держится на четвёртом месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии двух очков от Зари и Десны – при этом луганчан уверенно разбили на выезде. С другой стороны, "жёлто-черные" потерпели домашний разгром от черниговцев, а минимальная победа над Ворсклой в прошлом туре, несмотря на всю заслуженность, вполне могла превратиться в ничью. С Олимпиком также был "отскок", поэтому понять реальную форму александрийцев трудно. Одно известно точно – они нестабильны.

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Из основных достоинств бронзового призёра УПЛ можно отметить неплохую систему прессинга. У подопечных Владимира Шарана хватает сил и слаженности в действиях для давления по всей площади поля и создания большинства в зоне мяча. Также стоит отметить высокую, как для середняка, скорость работы с мячом и неплохую реализацию – только гранды и СК Днепр-1 забили больше голов. При этом команде иногда удаются настоящие шедевры, но все портит игра в обороне. У Александрии часто возникают проблемы в переходных моментах и ​​при игре 1-в-1, а также на стандартах. Кроме того, "жёлто-черные" регулярно теряют инициативу на значительные промежутки времени.

Статистика противостояния Александрии и СК Днепр-1

– Дебютный матч в истории встреч соперников.

– Дмитрий Михайленко на посту главного тренера Днепра времен его выступлений в элите провёл против Владимира Шарана два матча, в которых не праздновал побед (поражение дома 1:4 и нулевая ничья на КСК Ника)

Всё это может помочь СК Днепр-1, который в предыдущих турах проявлял характер и реализовывал преимущество на фоне ослабления игры соперника. В матче против Львова днепровцы отыгрались с 0:2 всего за 11 минут (но потом всё равно проиграли), а волевая победа над Колосом была одержана благодаря двум голам во втором тайме – решающий забили на последней секунде встречи. Без этой победы подопечные Дмитрия Михайленко сейчас находились бы на 10-й строчке в турнирной таблице, но её плотность позволила подняться сразу в первую шестёрку. Теперь нужно закрепить этот успех.

Булеца: Хотелось бы получать больше игрового времени

Из достоинсв СК Днепр-1 следует отметить не только характер, но и неплохую реализацию. "Жёлто-черные" не проводили более двух голов за игру, но лишь однажды покинули поле без забитых мячей – это произошло в матче с Десной. Днепровцы вообще выглядят агрессивно на фоне своих соперников, но часто им не хватает баланса и физических кондиций – даёт о себе знать молодость коллектива. Кроме того, бросается в глаза слабость обороны – неплохо выглядит лишь Логинов, а вот все остальные, включая голкипера, большого доверия не вызывают. Если по забитым голам днепровцы являются третьими в УПЛ, то по пропущенным они идут в середине турнирной таблицы – словом, защита тянет команду вниз.

"Изюминки" матча:

– Александрия может добыть 40-ю домашнюю победу в УПЛ.

– Клубная рекордная домашняя пропускная серия Александрии началась 15 сентября 2018 года и продолжается в УПЛ уже 16 матчей, в которых команда пропустила 25 мячей.

Кадровая ситуация

Травмированные: Грицук (Александрия)

Под вопросом: Супряга (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: Когут (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Александрия – СК Днепр-1

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мірошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Безбородько

СК Днепр-1: Юрчук – Романюк, Логинов, Лопирёнок, Полевой – Вакулко, Кравченко – Чичиков, Булеца, Назаренко – Кулиш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В матчах против главных претендентов на места в еврокубках – Зари, Десны и Ворсклы – СК Днепр-1 ни разу не победил, хотя дважды забивал по голу. Александрия же, за исключением поединка с черниговцами, била эти коллективы благодаря качественному прессингу – выход же из-под него является проблемой днепровцев. Кроме того, подопечные Владимира Шарана должны быть в лучшей физической форме, ведь в четверг будет матч против Вольфсбурга – именно под такие события команды и выходят на пик формы. Учитывая все эти факторы, Александрию можно назвать фаворитом встречи.

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