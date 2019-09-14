Карпати – Ворскла, Олександрія – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ

В рамках 7-го туру УПЛ Карпати приймають Ворсклу, а Олександрія зустрінеться з СК Дніпро-1. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – Ворскла

Карпати не були б Карпатами, якби після трьох місяців роботи не звільнили головного тренера. Олександр Чижевський покинув львівський колектив, залишивши його на Романа Санжара – екс-наставника Олімпіка, який пробивався у кваліфікацію Ліги Європи. Фанати сприйняли заміну неоднозначно, адже "леви" демонстрували змістовний футбол – нехай і набрали всього 5 очок. Нового ж коуча ЗМІ пов'язують із персоною агента Вадима Шаблія, якого часто звинувачують у формуванні команд з власних клієнтів і просуванні "своїх" тренерів. З іншого боку, у суто футбольному плані Роман Санжар є одним з найбільш перспективних українських коучів.

Карпати у дебютному матчі Санжара здобули перемогу над учасником групового етапу Ліги Європи

Олімпік під його керівництвом демонстрував доволі агресивну гру з триманням м'яча внизу при загальній грамотній організації. Карпатам близький цей підхід – під нього є достатня кількість виконавців, а попередні тренери намагалися поставити щось схоже. Саме тому зміни у футболі "зелено-білих" навряд чи стануть помітними одразу; виключенням може стати тільки схема, адже Роман Санжар не звик діяти у три захисники. Більш цікаво, як новий тренер проводитиме кадрову політику – зокрема, у напрямі інтеграції молоді в основу. В будь-якому випадку, Карпатам сьогодні необхідно перемагати, адже на передостанній позиції в турнірній таблиці думати про високі матерії важко. Прямо зараз львів'янам потрібен результат.

Статистика протистояння Карпат і Ворскли

Всього: 52 матчі, 20 перемог Карпат, 15 нічиїх, 17 перемог Ворскли, різниця м’ячів 62-50.

У Прем’єр-лізі: 46 матчів (+15, =14, -17, 49-48)

Ворскла також повинна набирати очки, адже в попередньому матчі полтавці зазнали мінімальної поразки від Олександрії – хоча більш справедливою була б нічия. В турнірному плані ця невдача не стала критичною, адже всі клуби йдуть дуже рівно, а підопічні Віталія Косовського відстають від зони єврокубків всього на два очки. Більш неприємним є той факт, що "зелено-білі" не можуть здолати добре організованих суперників: команда поступилася Зорі, Десні й Олександрії, не забивши жодного голу – і при цьому двічі граючи у рідних стінах. Навіть у нічийному поєдинку проти СК Дніпро-1 багато що могло піти не так, а єдиною дійсно "залізною" перемогою став розгром Колоса.

Ворскла підсилилась вихованцем Барселони

Попередній матч. 12.05.2019. 28-й тур чемпіонату України-2018/2019

Ворскла – Карпати – 1:1

Голи: 1:0 – П. Ребенок (15), 1:1 – Р. Дебелко (88).

При цьому роботу Віталія Косовсього не можна назвати поганою. Його Ворскла намагається демонструвати атакувальний футбол з активним використанням флангів, а зв'язку "Кане-Артур" зліва бажали б мати у себе всі середняки УПЛ. У низці поєдинків полтавці могли претендувати на більше, ніж нуль чи одне очко, але "зелено-білим" бракує балансу та надійності в обороні. Крім того, існують деякі проблеми з реалізацією – так, Пердута на останній секунді гри проти Олександрії не влучив у ближній кут з метру. Втім, всі ці негаразди найбільш яскраво проявлялися у матчах проти добре зіграних команд – Карпати ж прямо зараз такими не є.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кучер – Шехіч

Дискваліфіковані: немає

Найкращі бомбардири протистояння



Карпати: Іван Гецко – 6, Мар’ян Швед – 5, Сергій Кузнєцов – 4, Сергій Мізін – 4, Батиста – 3, Денис Кожанов – 3.



Ворскла: Ахмед Янузі – 4, Віктор Доценко – 3, Юрій Коломоєць – 3, Олег Бараннік – 2, Роман Безус – 2, Олександр Мелащенко – 2, В’ячеслав Шарпар – 2.

Орієнтовні склади на матч Карпати – Ворскла

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Халль, Дубінчак – Вербний, Кльоц – Гуцуляк, Войковіц, Ді Франко – Діогу

Ворскла: Ткаченко – Баєнко, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петровіч – Пердута, Луїзао, Габелок, Артур – Коломоєць

"Родзинки" матчу:

– Карпати в Чемпіонатах можуть забити 50-й гол у ворота Ворскли.

– Для Романа Санжара це лише другий клуб у кар'єрі головного тренера. Першим був Олімпік, на чолі якого він провів 125 матчів у чемпіонаті (+35=35-55, м’ячі – 122-198).

– Роман Санжар став 24-м головним тренером Карпат у Чемпіонатах України.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Чижевський: Не засуджую Санжара, але я б так, напевно, не вчинив

Обидві команди відносно непогано обороняються, але мають деякі проблеми з організацією атакувальних дій. У Карпат при цьому новий тренер, а Ворсклі потрібно реабілітовуватись за поразку Олександрії. Полтавці справляють враження дещо агресивнішого колективу, але це компенсується грою львів'ян за рідних трибун. Словом, суперники дуже рівні, тож можна очікувати на бойову нічию.

Олександрія – СК Дніпро-1

Олександрія на початку сезону виглядає дуже неоднозначно. З одного боку, команда Володимира Шарана тримається на четвертому місці в турнірній таблиці, знаходячись на відстані двох очок від Зорі та Десни – при цьому луганців впевнено розбили на виїзді. З іншого боку, "жовто-чорні" зазнали домашнього розгрому від чернігівців, а мінімальна перемога над Ворсклою в минулому турі, попри всю заслуженість, цілком могла перетворитися на нічию. З Олімпіком також був "відскок", тому зрозуміти реальну форму олександрійців важко. Одне відомо точно – вони нестабільні.

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З основних чеснот бронзового призера УПЛ можна відзначити непогану систему пресингу. У підопічних Володимира Шарана вистачає сил і злагодженості в діях для тиску по всій площині поля й створення більшостей у зоні м'яча. Також варто відзначити високу, як для середняка, швидкість роботи з м'ячем та непогану реалізацію – лише гранди та СК Дніпро-1 забили більше голів. При цьому команді іноді вдаються справжні шедеври, але все паплюжить гра в обороні. У Олександрії часто виникають проблеми у перехідних моментах та при грі 1-в-1, а також на стандартах. Крім того, "жовто-чорні" регулярно втрачають ініціативу на значні проміжки часу.

Статистика протистояння Олександрії з СК Дніпро-1:

– Дебютний матч в історії зустрічей суперників.

– Дмитро Михайленко на посту головного тренера Дніпра часів його виступів у еліті провів проти Володимира Шарана два матчі, в яких не святкував перемог (поразка вдома 1:4 та нульова нічия на КСК Ніка)

Все це може допомогти СК Дніпро-1, який у попередніх турах проявляв характер і реалізовував перевагу на фоні послаблення гри суперника. У матчі проти Львова дніпровці відігралися з 0:2 всього за 11 хвилин (але потім все одно програли), а вольова перемога над Колосом була здобута завдяки двом голам у другому таймі – вирішальний забили на останній секунді зустрічі. Без цієї звитяги підопічні Дмитра Михайленка зараз знаходились би на 10-й сходинці в турнірній таблиці, але її щільність дозволила піднятися одразу в першу шістку. Тепер потрібно закріпити цей успіх.

Булеца: Хотілося б отримувати більше ігрового часу

З чеснот СК Дніпро-1 слід відзначити не тільки характер, а й непогану реалізацію. "Жовто-чорні" не проводили більше двох голів за гру, але лише одного разу покинули поле без забитих м'ячів – це сталося у матчі з Десною. Дніпровці взагалі виглядають агресивно на фоні своїх суперників, але часто їм бракує балансу та фізичних кондицій – взнаки дається молодість колективу. Крім того, кидається у вічі слабкість оборони – непогано діє лише Логінов, а от усі інші, включно з голкіперами, великої довіри не викликають. Якщо за забитими голами дніпровці є третіми в УПЛ, то за пропущеними вони йдуть у середині турнірної таблиці – словом, захист тягне команду вниз.

"Родзинки" матчу:

– Олександрія може здобути 40-у домашню перемогу в УПЛ.

– Клубна рекордна домашня пропускна серія Олександрії розпочалася 15 вересня 2018 року й триває в УПЛ вже 16 матчів, в яких команда пропустила 25 м’ячів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Грицук (Олександрія)

Під питанням: Супряга (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Когут (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – СК Дніпро-1

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

СК Дніпро-1: Юрчук – Романюк, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Вакулко, Кравченко – Чичиков, Булеца, Назаренко – Куліш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У матчах проти головних претендентів на місця у єврокубках – Зорі, Десни та Ворскли – СК Дніпро-1 жодного разу не переміг, хоча двічі забивав по голу. Олександрія ж, за виключенням поєдинку з чернігівцями, била ці колективи завдяки якісному пресингу – вихід же з-під нього є проблемою дніпровців. Крім того, підопічні Володимира Шарана мають бути в кращій фізичній формі, адже у четвер доведеться грати проти Вольфсбурга – саме під такі події команди й виходять на пік форми. З огляду на всі ці фактори, Олександрію можна назвати фаворитом зустрічі.

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