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Карпаты в дебютном матче Санжара одержали победу над участником группового этапа Лиги Европы

19:49 302 Читати українською
Карпаты в дебютном матче Санжара одержали победу над участником группового этапа Лиги Европы
Клуж – Карпаты / Официальный сайт Клужа

Львовский клуб удачно начал свои выступления под руководством нового главного тренера.

Товарищеский матч

ЧФР Клуж – Карпаты – 0:1

Состав Карпат : Пидкивка (Кудрик), Войкович (Вербный), Кльоц (Притула), Бойчук, Назарина (Толочко), Якимец, Грисьо (Лейоус), Слива, Веремеенко (Ковтун), Вакуленко, Диогу (Лях).

Гол: Диогу

Матч "львов" против чемпиона Румынии был сыгран по необычной схеме – четыре тайма по 30 минут. Гости повели в счете благодаря удачным действиям летнего новичка команды Жоау Диогу. Бразилец с центра поля убежал от защитников соперника и точно пробил с острого угла в дальнюю "шестерку" ворот Клужа. Карпаты продолжали уверенно действовать в защите и пытались создать остроту во время быстрых контратак. "Львы" неоднократно могли удвоить свое преимущество, а вот румынский гранд так и не создал проблем для обороны гостей.

"Тренер из Донецка приехал во Львов – в этом есть определенная экзотика", – Санжар рассказал о своих целях в Карпатах

1:0 – Роман Санжар уверенно дебютирует на тренерском мостике галичан в спарринге против статусного соперника, который сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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Стоит отметить и благотворительную цель отчетного поединка – средства от продажи билетов будут переданы на лечение девочки Александры, которая родилась с редкой болезнью: у нее нет слуховых каналов

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