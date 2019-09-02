Александрия подписала французского хавбека

Александрия усиливается перед групповым этапом Лиги Европы.

Александрия на своем официальном сайте объявила о переходе 20-летнего французского полузащитника Жоау Тейшейры. Контракт подписан на 2 года.

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Предыдущим клубом футболиста была румынская Политехника. В Александрии он будет выступать под номером 57.

На прошлой неделе подопечные Владимира Шарана узнали соперников в групповом этапе Лиги Европы. Ими стали Вольфсбург, Сент-Этьенн и Гент.

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