Чижевский: Не осуждаю Санжара, но я бы так, наверное, не сделал

Бывший тренер Карпат вспомнил свое увольнение из львовского клуба и быстрое назначение преемника – Романа Санжара.

"Мне сказали, что команда не играет в агрессивный футбол. Нет дисциплины, вообще ничего нет. Что нет рисунка игры. Для меня это стало ударом – услышать такие слова. Но должен был это принять, потому что есть владелец клуба, который принимает решения, а я – наемный работник.

Чижевский трогательно попрощался с Карпатами

Я, наверное, не поступил бы так, как Санжар. Если бы меня уволили, и через некоторое время, когда обязанности исполнял помощник, приехал новый главный тренер – так было бы правильно. Но когда я читаю, что меня еще не уволили, а люди уже едут... Понятно – едут не просто так. Но я не осуждаю Романа Санжара. Он пропустил один год – ему хочется работать. Это нормальное явление, и я не имею к нему претензий.

Он мне объяснял, что никогда бы так не поступил и не приехал бы, но, насколько я знаю, он находился на стадионе уже на матче с Мариуполем. Знаете, каждый человек отвечает сам за себя. У меня претензий нет, а все остальное спрашивайте уже у него.

"Тренер из Донецка приехал во Львов – в этом есть определенная экзотика", – Санжар рассказал о своих целях в Карпатах

Поймите меня: я привык людям доверять. У меня не было мыслей, что он приехал сюда с нечестными намерениями. Я людям верю, но говорю еще раз: за свои слова нужно отвечать", – рассказал Чижевский.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати

Источник: Футбол 24