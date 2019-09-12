Булеца: Хотелось бы получать больше игрового времени

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Булеца поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против Александрии.

"Конечно, хочется больше играть. Считаю, что набрал оптимальных кондиций, поэтому хочется проводить еще больше игрового времени на поле.

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Александрия – один из лидеров украинского чемпионата последних лет, поэтому, конечно, нам будет непросто. Но, думаю, что и у нас на такую игру настрой будет сумасшедшим. Как и говорил нам главный тренер, у соперника очень быстрые фланговые игроки, кроме того нельзя будет ошибаться в центре поля, чтобы не привозить себе контратаки", – рассказал Булеца в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, матч Александрия – СК Днепр-1 состоится 14 сентября, начало игры в 14:00.

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