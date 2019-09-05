Ворскла усилилась воспитанником Барселоны

Полтавская Ворскла подписала контракт с экс-защитником испанской Барселоны и английского Ливерпуля Хуаном Мануэлем Реем.

Переговоры по этому трансферу длились четыре месяца. Предыдущим клубом звездного новобранца полтавчан был титулованный английский Ливерпуль, где Хуан Мануэль был одним из лидеров команды U-23. С 1 июля испанец стал свободным агентом.

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22-летний игрок будет выступать в Ворскле в футболке под 3-м номером, сообщает официальный сайт Ворсклы.

Стоит отметить, что Хуан Мануэль Гарсия Рей – воспитанник каталонской Барселоны, капитан команды нескольких возрастных групп, а также обладатель кубка Юношеской лиги УЕФА сезона 2013-2014 гг.

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