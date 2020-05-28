Экс-тренер Карпат Дулуб возглавит Минск, – СМИ

Известный белорусский специалист вновь возвращается в большой футбол.

Бывший наставник Карпат и Черноморца Олег Дулуб в ближайшее время станет главным тренером Минска, сообщает издание Прессбол.

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54-летний специалист заменит на этом посту Андрея Разина. К слову, Дулуб уже имеет опыт сотрудничества со столичной командой – в 2010 году он был одним из тренеров Минска.

Напомним, недавно СМИ сообщили о вхождении специалиста в тренерский штаб Крумкачей, однако впоследствии Дулуб опроверг эти слухи. Последним местом работы белоруса был БАТЭ, который он покинул в июне 2018 года.

После 8 туров Минск занимает 14 место, набрав 10 очков – в активе клуба из столицы Беларуси 3 победы, 1 ничья и 4 поражения.

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