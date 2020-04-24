Дулуб озвучил основное кредо Карпат времен Дыминского

Известный белорусский специалист Олег Дулуб вспомнил период своей работы со львовскими Карпатами и рассказал о взаимоотношениях с почетным президентом "львов" Петром Дыминским.

"В Карпатах для меня сложилась довольно сложная ситуация. Контракт был подписан на 5 лет. Петр Дыминский ставил основную задачу – атакующая игра.

Верес вспомнил погром Карпат в сезоне 2017/18 – видео голепада на Украине

Я пришел после 10 туров, а у команды было ровно 0 очков. Оставалось 20 туров, нужно было остаться в УПЛ. Но он говорил, что ему не нужно это место в УПЛ, а нужна атакующая игра. Весной на одной из пресс-конференций я сказал, что наша задача – остаться в УПЛ. Дыминский позвонил и сказал, что такой задачи передо мной не ставил.

Затем так случилось, что моя дочь родила в США, а сын поступал в университет в Польше. Я сказал Дыминскому, что мне нужно ехать домой. Он сказал, что меня готовы ждать 2-3 месяца, но это была бы уже не моя команда.

Смалийчук и Карпаты получили от УПЛ отказ: клуб опоздал с подачей заявки

Когда ты играешь в длинную, у тебя может закончиться контракт, поскольку это Карпаты. Я этого не знал. Недавно включил одно из своих первых интервью в львовском клубе и пресс-атташе мне говорит: "Вы знаете, что за год вы седьмой тренер?". Я ответил, что мне нравится эта цифра", – рассказал тренер в эфире Instagram Football.ua.

Напомним, что Олег Дулуб возглавил Карпаты в октябре 2016-го. Под его руководством "зелено-белые" финишировали на спасительной 10-й позиции в УПЛ. После Львова специалист работал с Черноморцем, БАТЭ, сборной Беларуси U-19 и Атырау.

"Пропонував Лієдсона в Карпати". Він відкривав бразильський ринок, створював Practic і мирив Маркевича з Димінським