Карпаты – ад для тренеров. Топ-5 Европы по перестановкам и 15 матчей на одного специалиста

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил статистику тренерских перестановок за последние 5 лет.

Football Observatory проанализировала количество тренеров в командах 84 топ-дивизионов мира в период с 1 января 2015-го по 31 декабря 2019-го. Во внимание принимались только те специалисты, которые провели не менее 3 матчей во главе коллективов, а также команды, которые в течение предыдущих 5 лет неизменно находились в элите. Согласно этим данным сформировались интересные рейтинги.

Шахтер – в топ-10 Европы по разгромам, ПСЖ и Барселона доминируют в элитных чемпионатах

В Европе больше всего тренеров сменила сербская Войводина – 13. Карпаты попали в топ-5 континентального рейтинга. За отчетный период львовскую команду возглавляли 10 различных специалистов: Игорь Йовичевич, Владимир Безубьяк, Олег Дулуб, Серхио Наварро, Сергей Зайцев, Олег Бойчишин, Жозе Мораиш, Фабри, Александр Чижевский, Роман Санжар. И это только те, которые в статусе главных выводили команду на 3+ матча. В среднем во Львове одному тренеру дают 15 поединков.

К сожалению, из-за деградации и исчезновения клубов с начала 2015 года в УПЛ неизменно выступают только 6 клубов. Поэтому только они попали в рейтинги CIES, а среди них равных Карпатам нет.

17 тренерів за 16 років. Від Маркевича до Дулуба, або Чому в Карпатах прижився тільки Кононов

Шахтер (Луческу, Фонсека, Каштру) и Динамо (Ребров, Хацкевич, Михайличенко) тренировали по 3 тренера, а Зарю – всего лишь 2 (Вернидуб и Скрипник). Александрия с Шараном могла стать примером стабильности, но "горожане" вышли в элиту летом 2015 года.

Интересно, что в рейтинге европейских чемпионатов наша Премьер-лига попала в десятку "самых стабильных". За последние 5 лет на один клуб УПЛ в среднем приходится 3,4 тренера. Это немного хуже АПЛ (3,2), но немного лучше Бундеслиги (3,8).

На первом месте шведское первенство – 2,6. А на другом полюсе стабильности Кипр – 6,6. Мировой рейтинг возглавляет чемпионат Боливии – более 9 специалистов на клуб за 5 лет.

В топ-5 чемпионатах безусловным лидером выступает Удинезе, который тренировали 10 различных наставников. Стоит отметить, что по 7 тренеров сменили Эвертон, Милан и Севилья, а в Валенсии нестабильный Петер Лим дал поработать аж 8 специалистам.

Ни одна команда из пятерки больших лиг не прожила 5 лет с одним тренером. Зато 8 клубов осуществили лишь одну перестановку. Помним, что учитывался период по конец 2019-го, поэтому в список лидеров вошла Барселона (сменили Вальверде уже в январе). После последних событий забавно видеть в топе Монако, однако Морено первый матч во главе монегасков провел уже после Нового года.

Александрия – самая "сухая" команда УПЛ, равенство Динамо и Шахтера, матчи Барселоны гарантируют голы на 97%