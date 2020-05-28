Екс-тренер Карпат Дулуб очолить Мінськ, – ЗМІ

Відомий білоруський фахівець знову повертається у великий футбол.

Колишній наставник Карпат і Чорноморця Олег Дулуб найближчим часом стане головним тренером Мінська, повідомляє видання Прессбол.

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54-річний фахівець замінить на цій посаді Андрія Разіна. До слова, Дулуб вже має досвід співпраці зі столичною командою – у 2010 році він був одним з тренерів Мінська.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили про входження фахівця у тренерський штаб Крумкачів, однак згодом Дулуб спростував ці чутки. Останнім місцем роботи білоруса був БАТЕ, який він покинув у червні 2018 року.

Після 8 турів Мінськ посідає 14 сходинку, набравши 10 очок – в активі клубу зі столиці Білорусі 3 перемоги, 1 нічия та 4 поразки.

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