toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Екс-тренер Карпат Дулуб очолить Мінськ, – ЗМІ

22:20 443 Читать на русском
Екс-тренер Карпат Дулуб очолить Мінськ, – ЗМІ
Олег Дулуб / Фото з відкритих джерел

Відомий білоруський фахівець знову повертається у великий футбол.

Колишній наставник Карпат і Чорноморця Олег Дулуб найближчим часом стане головним тренером Мінська, повідомляє видання Прессбол.

Дулуб озвучив основне кредо Карпат часів Димінського

54-річний фахівець замінить на цій посаді Андрія Разіна. До слова, Дулуб вже має досвід співпраці зі столичною командою – у 2010 році він був одним з тренерів Мінська.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили про входження фахівця у тренерський штаб Крумкачів, однак згодом Дулуб спростував ці чутки. Останнім місцем роботи білоруса був БАТЕ, який він покинув у червні 2018 року.

Після 8 турів Мінськ посідає 14 сходинку, набравши 10 очок – в активі клубу зі столиці Білорусі 3 перемоги, 1 нічия та 4 поразки.

Карпати – пекло для тренерів. Топ-5 Європи за перестановками та 15 матчів на одного фахівця

blog_ava
Ла Ліга вирішила призупиняти усі матчі після 20-ї хвилини
07:30
3064
Теги
Світ Білорусь Мінськ Мінськ Олег Дулуб Олег Дулуб
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Серія А офіційно отримала дату відновлення чемпіонату
    Італія — 20:571378 Серія А офіційно отримала дату відновлення чемпіонату
21
год
:
45
хв
Фрайбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук