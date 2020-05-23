Дулуб опроверг слухи о возвращении в бывший клуб

Экс-тренер Карпат и Черноморца Олег Дулуб отреагировал на слухи о своем трудоустройстве в белорусских Крумкачах.

Журналист Михаил Спиваковский в своем Facebook привел комментарий 54-летнего специалиста.

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"Хорошие отношения с руководством Крумкачей у меня сложились еще во времена работы в клубе. С нынешним тренером команды Сергеем Кузьминичем мы вместе сотрудничали в тренерском штабе Гомеля. Крумкачи – часть моей жизни, но это не значит, что я там работаю. Просто сходил на тренировку команды, обменялся мнениями с коллегой. Многое в его работе мне, кстати, понравилось. Искренне желаю Крумкачам решить задачу возвращения в высшую лигу под руководством Сергея", – сказал Дулуб.

Напомним, последним местом работы белоруса был БАТЭ, который он покинул в июне 2018 года.

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