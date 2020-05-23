toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОЛЬФСБУРГ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД

Дулуб опроверг слухи о возвращении в бывший клуб

21:38 16 Читати українською
Дулуб опроверг слухи о возвращении в бывший клуб
Олег Дулуб / Фото из открытых источников

Экс-тренер Карпат и Черноморца Олег Дулуб отреагировал на слухи о своем трудоустройстве в белорусских Крумкачах.

Журналист Михаил Спиваковский в своем Facebook привел комментарий 54-летнего специалиста.

Шторк возглавил словацкий ДАК 1904

"Хорошие отношения с руководством Крумкачей у меня сложились еще во времена работы в клубе. С нынешним тренером команды Сергеем Кузьминичем мы вместе сотрудничали в тренерском штабе Гомеля. Крумкачи – часть моей жизни, но это не значит, что я там работаю. Просто сходил на тренировку команды, обменялся мнениями с коллегой. Многое в его работе мне, кстати, понравилось. Искренне желаю Крумкачам решить задачу возвращения в высшую лигу под руководством Сергея", – сказал Дулуб.

Напомним, последним местом работы белоруса был БАТЭ, который он покинул в июне 2018 года.

"Джокер" Вернидуба организовал разгромную победу Шахтера – украинский тренер уже в призовой тройке

blog_ava
Бомбезна дуель за Лігу чемпіонів, Мілевський у фіналі, Ребров виходить з карантину – топ-матчі вікенду
08:00
385
Теги
Мир Беларусь Олег Дулуб Олег Дулуб Крумкачы Крумкачы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
39
мин
Шахтер
11:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук