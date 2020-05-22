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Экс-тренер Карпат Дулуб вновь перебрался в свой бывший клуб

16:21 53 Читати українською
Экс-тренер Карпат Дулуб вновь перебрался в свой бывший клуб
Олег Дулуб (справа) / Фото из открытых источников

Известный белорусский специалист возвращается к тренерскому делу.

Бывший наставник львовских Карпат и одесского Черноморца Олег Дулуб вернулся в Крумкачы, сообщает пресс-служба минского клуба.

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54-летний специалист вошел в тренерский штаб Сергея Кузьминича в качестве тренера-консультанта.

К слову, Дулуб тренировал Крумкачы в сезоне-2015/16. Именно из минской команды белорус переехал во Львов и возглавил Карпаты, которые покинул в июне 2017 года по семейным обстоятельствам.

Напомним, Крумкачы после 5 туров занимают третье место в Первой лиге Беларуси, набрав 10 очков.

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Теги
Мир Карпаты Карпаты Беларусь Олег Дулуб Олег Дулуб Крумкачы Крумкачы
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