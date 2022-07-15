Брентфорд провел очень насыщенный день на трансферном рынке.

"Пчелы" официально объявили о подписании голкипера Томаса Стракоши. Контракт рассчитан на три года с пунктом продления еще на один.

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Предыдущие 6 лет Стракоша провел в составе Лацио. Албанец был основным кипером "орлов", хотя в последних двух кампаниях регулярно уступал место ветерану Пепе Рейне. В прошлом сезоне 27-летний вратарь наиграл 31 матч (11 "сухих") и пропустил 36 голов. Стороны не смогли договориться о продлении контракта, потому Стракоша получил статус свободного агента.

Напомним, сегодня Брентфорд также оформил переход юного хавбка СК Днепр-1 Егора Ярмолюка.

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