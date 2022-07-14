"Єгор – гравець з дуже високим потенціалом, і ми раді вітати його у Брентфорді. Він справді прогресивний півзахисник, який також може грати ще вище. Він може створювати, асистувати та технічно дуже гарний. Він додасть команді динаміки, а також багато сили.

Український хавбек офіційно переїхав у АПЛ

Він приїхав до нас у дуже важкий період для України, і ми тут, щоби підтримувати його всіма можливими способами, на полі та за його межами. Ми допоможемо йому покращити свою англійську протягом певного часу, але в першу чергу ми повинні зробити все, щоб він відчував себе причетним до клубу, і переконатися, що він добре освоїться", – цитує Джайлза офіційний сайт Брентфорда.

Додамо, що наразі 18-річний Ярмолюк тренуватиметься з молодіжкою "бджіл", але може в будь-який момент перейти до дорослої команди.

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