Лаціо за 10 млн євро придбав воротаря, на якого полювали Мілан та Барселона
13 липня 16:37 - Читать на русском
Лаціо оперативно вирішив питання основного голкіпера на наступний сезон.
Новачком став 23-річний португалець Луїш Машиміану, інформує офіційний сайт "орлів".
Лаціо офіційно поцупив капітана Мілана
За повідомленнями ЗМІ, особистий контракт розрахований на 5 років, а Гранада отримала за свого голкіпера 10 млн євро. У минулому сезоні Машиміану провів 35 матчів (8 "сухих") і пропустив 55 м'ячів. Ще рік тому португальця пов'язували з Міланом та Барселоною.
Додамо, що Лаціо був змушений шукати нового кіпера після відходу Томаса Стракоші на правах вільного агента.
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