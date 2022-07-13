Новачком став 23-річний португалець Луїш Машиміану, інформує офіційний сайт "орлів".

Лаціо офіційно поцупив капітана Мілана

За повідомленнями ЗМІ, особистий контракт розрахований на 5 років, а Гранада отримала за свого голкіпера 10 млн євро. У минулому сезоні Машиміану провів 35 матчів (8 "сухих") і пропустив 55 м'ячів. Ще рік тому португальця пов'язували з Міланом та Барселоною.

Додамо, що Лаціо був змушений шукати нового кіпера після відходу Томаса Стракоші на правах вільного агента.

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