Новичком стал 23-летний португалец Луиш Машимиану, сообщает официальный сайт "орлов".

Лацио официально украл капитана Милана

По сообщениям СМИ, личный контракт рассчитан на пять лет, а Гранада получила за своего голкипера 10 млн евро. В прошлом сезоне Машимиану провел 35 матчей (8 "сухих") и пропустил 55 мячей. Еще год назад португальца связывали с Миланом и Барселоной.

Добавим, что Лацио вынужден был искать нового кипера после ухода Томаса Стракоши на правах свободного агента.

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