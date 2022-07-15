Брентфорд провів дуже насичений день на трансферному ринку.

"Бджоли" офіційно оголосили про підписання голкіпера Томаса Стракоші. Контракт розрахований на 3 роки з пунктом продовження ще на один.

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Попередні 6 років Стракоша провів у складі Лаціо. Загалом албанець був основним кіпером "орлів", хоча в останніх двох кампаніях регулярно поступався місцем ветерану Пепе Рейні. У минулому сезоні 27-річний воротар награв 31 матч (11 "сухих") і пропустив 36 голів. Сторони не змогли домовитися про продовження контракту, тому Стракоша отримав статус вільного агента.

Нагадаємо, сьогодні Брентфорд також оформив перехід юного хавбка СК Дніпро-1 Єгора Ярмолюка.

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