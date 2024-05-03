В первом полуфинале Лиги конференций греки на выезде сенсационно разобрались с англичанами (4:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Еще до середины тайма Олимпиакос забил дважды – дубль оформил Эль Кааби. Астон Вилла в добавленное время сумела один гол отквитать, зажегши надежду в сердцах болельщиков.

Астон Вилла с нереализованным пенальти сенсационно уступила Олимпиакосу, Фиорентина дожала обескровленный Брюгге в ЛК

После перерыва англичане сравняли и, казалось, сейчас начнут "насыпать" грекам. Однако, сначала игра рукой Дугласа Луиса привела к пенальти – Эль Кааби торжествовал в третий раз, а затем Олимпиакос забил свой четвертый гол. В конце матча автор привезенного пенальти имел возможность реабилитироваться с одиннадцатиметрового, но банально не попал в ворота. Сенсационное домашнее поражение Астон Виллы, которая рискует пролететь мимо финала.