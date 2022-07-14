"Егор – игрок с очень высоким потенциалом, и мы рады приветствовать его в Брентфорде. Он действительно прогрессивный полузащитник, который также может играть еще выше. Он может создавать, ассистировать и технически очень хорош. Он придаст команде динамики, а также много силы.

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Он приехал к нам в очень трудный период для Украины, и мы здесь, чтобы поддерживать его всеми возможными способами, на поле и за его пределами. Мы поможем ему улучшить свой английский в течение определенного времени, но в первую очередь мы должны сделать все, чтобы он чувствовал себя причастным к клубу, и убедиться, что он хорошо освоится", – цитирует Джайлза официальный сайт Брентфорда.

Добавим, что 18-летний Ярмолюк пока будет тренироваться с молодежкой "пчел", но может в любой момент перейти во взрослую команду.

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