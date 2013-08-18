"Я читаю, что Ворскла сдала матч Шахтеру": Вацко остро ответил на слухи о финансировании Ярославским трансферов Динамо

"Великий футбол" давненько не был таким огненным. Предположения и версии журналиста Владимира Крамара о Евгении Красникова и том, откуда у Динамо деньги на трансферы, спровоцировало дискуссию в эфире канала "Футбол 1".

Репортер "Большого футбола" оригинально описал представление Евгения Красникова вице-президентом Динамо Киев по трансферам. В своем сюжете вспомнил о "пожизненных дисквалификациях" экс-менеджера Металлиста (дело договорного матча с Карпатами) и президента киевского клуба Игоря Суркиса (так называемое дело с шубами и судьями перед игрой Лиги чемпионов в далеких 90-х). При этом автор не объясняет, как эти футбольные персоны и дальше спокойно работают с этими "пожизненными отстранениями". А просто подводит к тому, что это сомнительное прошлое объединяет двух функционеров. Серый кардинал, одиозная фигура, теневой менеджер – все это эпитеты, которыми журналист наделил Красникова. Мол, "того так давно окрестили".

Ярославский не подтвердил, что собирается финансировать Динамо

Интересный момент: сюжет получил на Ютуб в разы больше значков "не нравится", чем лайков. Крамар назвал Красникова кумом скандального арбитра Труханова, который обслуживал неоднозначный матч за Суперкубок Украины-2018 Шахтер – Динамо. Журналист откровенно перегибает палку, когда характеризует нового вице-президента киевлян тремя пунктами. Итак, что по его мнению означает Красников для Динамо: качественная селекция (тут вопросов нет, его предыдущие трансферы свидетельствуют в его пользу), организация договорняков и лояльные арбитры. Последние два пункта крайне смелые предположения, на что впоследствии обратит внимание в той же программе Виктор Вацко.

Кстати, сам Красников уже ответил, что Труханов – не его кум. Как и то, что якобы без особого успеха поработал в Шахтере и Днепре, поэтому "Динамо – его последний шанс". По словам нового вице-президента киевского клуба, он никогда не работал в штате "горняков" и днепрян. А еще то ли всерьез, то ли, очень тонко троллит, сказал для Sportarena следующее: "Мне очень понравился сюжет обо мне. Я Александра Денисова знаю в течение очень многих лет. Мы с ним находимся в прекрасных отношениях. Считаю его честным, независимым журналистом, который имеет свою твердую позицию.

Честно говоря, я думаю, что Денисов просто по-дружески переживает и напоминает мне о ситуации с дисквалификацией, чтобы я не попал в такую ситуацию в будущем. Эта тема мне очень неприятна, и я до сих пор не согласен с тем, что получил дисквалификацию заслуженно".

Скрин из программы "Великий футбол": сюжет о Красникове и Динамо

Ну, и напоследок такая фраза: "А теперь главная фишка. Говорят, летние трансферы Красникова были осуществлены не за деньги Суркисов, а средствами Александра Ярославского (экс-президента Металлиста, – прим. "Футбол 24"). Интересно, зачем ему это" . Ведущий программы Александр Денисов от последней версии поспешил откреститься, мол, это только неофициальная информация, а "по поводу денег Ярославского или нет, покажет время".

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Вацко пошел еще дальше: "В этой версии из официоза лишь то, что Красников – вице-президент Динамо Киев. Говоря языком юриспруденции обвинения сняты с одного и другого". Здесь Денисов начал дискутировать и многозначительно на что-то намекать: "Ты же все об этом знаешь неофициально. Для кого ты говоришь о том, что официально сняты, ты все знаешь. Про шубы мы все все знаем".

Леоненко при случае вспомнил, как хотел покинуть Динамо после дисквалификации в 1995-м, на что тогдашний президент Григорий Суркис ответил отказом: "Ты что, ты останешься. Как я могу сказать своим друзьям, что я распродаю команду", – так мне Григорий Михайлович ответил". К слову, со следующего сезона обвинения в адрес Игоря Суркиса УЕФА снял и отстранение клуба от еврокубков сократил, но об этом в программе почему-то скромно не вспомнили.

"Я вот читаю в прессе, что Ворскла сдала матч Шахтеру. Игра закончилась, я прочитал это в интернете, журналист написал, что Ворскла сдала второй тайм Шахтеру. Поэтому я не разбрасываюсь тем, что не могу подтвердить", – с иронией в отношении всех изложенных слухов парировал Вацко. "А в тюрьму он не хочет сесть", – внезапно ответил на эти обвинения полтавской команды Леоненко. Хотя перед тем звучали подобного уровня "сенсационности" тезисы со стороны Крамара, но это такого возмущения не вызвало.

Вацко сумел перевести дискуссию из области предположений и не подтвержденных слухов из серии "в информационной войне все средства хороши" в действительно интересную плоскость. Удастся ли Красникову повторить свои трансферные успехи времен Металлиста в Динамо?

"Я считаю, что Красникову будет трудно в Динамо. Важно, как он будет воспринят в структуре клуба. В этой работе очень важно быстро принимать правильное решение. В Металлисте все было заточено под двух людей. Ярославский давал средства, Маркевич и Красников решали вдвоем. Если в структуре клуба трансфер-директор, который занимается приобретением игроков, стоит отдельно от главного тренера, он не будет успешен", – сказал Вацко.

А как считаете вы, Красников на новой должности проведет успешные трансферы, которые принесут плоды Динамо? Свой голос оставляйте в опросе ниже.