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Арбитр Труханов – кум вице-президента Динамо Красникова, – телеканал Футбол

09:54 105 Читати українською
Арбитр Труханов – кум вице-президента Динамо Красникова, – телеканал Футбол
Константин Труханов / фото из соцсетей

Журналисты телеканала Футбол сообщили об интересной связи между арбитром Константином Трухановым и вице-президентом Динамо Евгений Красниковым.

В эфире программы Великий футбол показали сюжет о вице-президенте Динамо Евгение Красникове, в котором журналисты рассказали, что рефери УПЛ Труханов – кум Красникова.

Ступар: Труханов "начудил" в матче Шахтер – Динамо

К слову, Труханов из-за ошибок при судействе в матче за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо был отстранен от обслуживания матчей.

Кроме этого, Труханов писал рапорт матча Шахтер – Динамо в течение двух дней, а по регламенту арбитр должен подать рапорт не позднее, чем через 24 часа после окончания поединка.

Отметим, Красников недавно стал вице-президентом Динамо по вопросам трансферной политики клуба.

Теги
Евгений Красников Футбол 1 Константин Труханов
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