Красников официально стал вице-президентом Динамо

Бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников официально трудоустроился в структуре "бело-синих".

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о начале сотрудничества с Евгением Красниковым.

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Красников начал исполнение служебных обязанностей в Динамо на должности вице-президента по вопросам трансферной политики футболистов.

К слову, о будущем назначении Евгения на должность вице-президента "бело-синих" было известно еще в апреле.

Отметим, в 2013 году решением CAS Красникова отстранили от футбольной дияльсности на пять лет.

Напомним, Евгений Красников работал спортивным директором Металлиста с 2005 по 2013 год.

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