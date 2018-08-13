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Красников: Труханов – не мой кум

18:03 76 Читати українською
Красников: Труханов – не мой кум
Евгений Красников / Фото из соцсетей

Вице-президент Динамо Евгений Красников прокомментировал слова журналистов ТК Футбол, что он является кумом арбитра УПЛ Константина Труханова.

"В сюжете были неточности, на которые я обратил внимание.

Во-первых, арбитр Труханов – не мой кум. Во-вторых, я никогда не работал в Шахтере и Днепре. То, что я общался с Мироном Маркевичем, когда он был главным тренером Днепра не говорит ни о какой работе в днепропетровском клубе. Мы и до того, и сейчас часами можем говорить о футболе.

Арбитр Труханов – кум вице-президента Динамо Красникова, – телеканал Футбол

Ну и то, что Александр Ярославский дает Динамо деньги на трансферы – очень смешно и даже не хочу об этом говорить.

А вот что касается Шахтера, то я действительно на протяжении многих лет плодотворно сотрудничал с донецким клубом, при этом работая в харьковских Арсенале и Металлисте", – цитирует Красникова издание sportarena.

Сюжет ТК Футбол про Евгения Красникова

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Евгений Красников Шахтер Шахтер Футбол 1 Константин Труханов
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