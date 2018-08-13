"Я читаю, що Ворскла здала матч Шахтарю": Вацко гостро відповів на чутки про фінансування Ярославським трансферів Динамо

"Великий футбол" давненько не був таким вогняним. Припущення і версії журналіста Володимира Крамара про Євгена Краснікова і те, звідки в Динамо гроші на трансфери, спровокувало дискусію в ефірі каналу "Футбол 1".

Репортер "Великого футболу" оригінально описав представлення Євгена Краснікова віце-президентом Динамо Київ з трансферів. У своєму сюжеті згадав про "довічні дискваліфікації" екс-менеджера Металіста (справа договірного матчу з Карпатами) і президента київського клубу Ігоря Суркіса (так звана справа з шубами і суддями перед грою Ліги чемпіонів у далеких 90-х). При цьому автор не пояснює, як ці футбольні персони і далі спокійно працюють з цими "довічними відстороненнями". А просто підводить до того, що це сумнівне минуле об'єднує двох функціонерів. Сірий кардинал, одіозна постать, тіньовий менеджер – все це епітети, якими журналіст наділив Краснікова. Мовляв, "того так давно охрестили".

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Цікавий момент: сюжет отримав на Ютуб в рази більше значків "не подобається", ніж лайків. Крамар назвав Краснікова кумом скандального арбітра Труханова, який обслуговував неоднозначний матч за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо. Журналіст відверто перегинає палицю, коли характеризує нового віце-президента киян трьома пунктами. Отже, що на його думку означає Красніков для Динамо: якісна селекція (тут питань немає, його попередні трансфери свідчать за нього), організація договірняків і лояльні арбітри. Останні два пункти вкрай сміливі припущення, на що згодом зверне увагу в тій же програмі Віктор Вацко.

До речі, сам Красніков уже заперечив, що Труханов – його кум. Як і те, що начебто без особливого успіху попрацював у Шахтарі та Дніпрі, тому "Динамо – його останній шанс". За словами нового віце-президента київського клубу, він ніколи не працював у штаті "гірників" і дніпрян. А ще чи то серйозно, чи то, дуже тонко тролячи, сказав для Sportarena таке: "Мені дуже сподобався сюжет про мене. Я Олександра Денисова знаю протягом дуже багатьох років. Ми з ним перебуваємо в чудових стосунках. Вважаю його чесним, незалежним журналістом, який має свою тверду позицію.

Чесно кажучи, я думаю, що Денисов просто по-дружньому переживає і нагадує мені про ситуацію з дискваліфікацією, щоб я не потрапив в таку ситуацію в майбутньому. Ця тема мені дуже неприємна, і я досі не згоден з тим, що отримав дискваліфікацію заслужено".

Скрін з програми "Великий футбол": сюжет про Краснікова і Динамо

Ну, і насамкінець така фраза: "А тепер головна фішка. Подейкують, літні трансфери Краснікова були здійснені не за гроші Суркісів, а коштом Олександра Ярославського (екс-президента Металіста, – прим. "Футбол 24"). Цікаво, навіщо йому це". Ведучий програми Олександр Денисов від останньої версії поспішив відхреститись, мовляв, це лише неофіційна інформація, а "з приводу грошей Ярославського чи ні, покаже час".

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Вацко пішов ще далі: "У цій версії з офіціозу лише те, що Красніков – віце-президент Динамо Київ. Якщо говорити мовою юриспруденції звинувачення зняті з одного та іншого". Тут Денисов почав дискутувати і багатозначно на щось натякати: "Ти ж все про це знаєш неофіційно. Для кого ти говориш про те, що офіційно зняті? Ти все знаєш. Про шуби ми всі все знаємо".

Леоненко при нагоді згадав, як хотів покинути Динамо після дискваліфікації у 1995-му, на що тодішній президент Григорій Суркіс відповів йому відмовою: "Ти що, ти залишишся. Як я можу сказати своїм друзям, що я розпродаю команду", – так мені Григорій Михайлович відповів". До слова, з наступного сезону звинувачення на адресу Ігоря Суркіса УЄФА зняв і відсторонення клубу від єврокубків скоротив, але про це у програмі чомусь скромно не згадали.

"Я ось читаю у пресі, що Ворскла здала матч Шахтарю. Гра закінчилась, я прочитав це в інтернеті, журналіст написав, що Ворскла здала другий тайм Шахтарю. Тому я не розкидаюсь тим, що не можу підтвердити", – з іронією щодо всіх викладених чуток парирував Вацко. "А в тюрму він не хоче сісти", – раптово сказав на ці звинувачення полтавської команди Леоненко. Хоча перед тим звучали подібного рівня "сенсаційності" тези з боку Крамара, і це такого обурення не викликало.

Вацко зумів перевести дискусію зі сфери припущень і не підтверджених чуток із серії "в інформаційній війні всі засоби згодяться" у дійсно цікаву площину. Чи вдасться Краснікову повторити свої трансферні успіхи часів Металіста в Динамо?

"Я вважаю, що Краснікову буде важко в Динамо. Важливо, як він буде сприйнятий у структурі клубу. У цій роботі дуже важливо швидко приймати правильне рішення. У Металісті все було заточене під двох людей. Ярославський давав кошти, Маркевич і Красніков вирішували удвох. Якщо у структурі клубу трансфер-директор, який займається придбанням гравців, стоїть окремо від головного тренера, він не буде успішний", – сказав Вацко.

А як вважаєте ви, Красніков на нвій посаді проведе успішні трансфери, які принесуть плоди Динамо? Свій голос залишайте в опитуванні нижче.