Несенюк: Привезенные Красниковым "усилители" еще не скоро попадут в основной состав Динамо

Директор департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал летние подписания киевского клуба.

"Динамо пока высококлассной командой не назовешь. Ощутимый прогресс Хацкевича-тренера заключается лишь в том, что он строит тактику от реального класса своих футболистов, а не от того, каким бы этот класс должен был быть.

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Против Шахтера динамовцы в очередной раз сыграли так же, как играли против этой команды бывшие Волынь или Кривбасс: двойная, а порой и тройная подстраховка в защите вместе с надеждой на контратаку. Хацкевич не стесняется играть именно так и получает результат.

Важен еще один момент – постоянные нарекания тренера Динамо на отсутствие достаточного количества квалифицированных игроков играют роль допинга для тех, кто выходит на поле – ребята буквально выпрыгивают из трусов, чтобы доказать, что они и есть те самые квалифицированные исполнители. Достаточно взглянуть на Бурду и Кендзеру. Вернулся Сидорчук, набирает с каждой игрой и сегодня является сильнейшим в Украине на своей позиции.

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Не собираются отдавать своего места в составе ни Буяльский, ни Шепелев, ни Беседин, ни Гармаш. То же самое касается всех остальных. Как следствие, привезенные Красниковым из Бразилии "усилители" еще не скоро попадут в основной состав, если попадут вообще. Конечно, команде действительно не хватает игроков высокого класса, но их в нынешних условиях, как ту искреннюю девичью любовь, невозможно купить", – написал Несенюк на gazeta.ua.