Комитет арбитров УАФ уже в третий раз выбрал рефери на поединки очередного тура чемпионата Украины путем жеребьевки.

Матчи 26-го тура УПЛ растянутся на три дня – с 27-го по 29 апреля включительно, сообщает официальный сайт УАФ. На каждом из восьми поединков уже традиционно будет работать система VAR.

Динамо хотело перенести матч со СК Днепр-1 в другой город – удалось договориться наполовину

27 апреля

13:00 – СК Днепр-1 – Динамо – главный арбитр – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), арбитр VAR – Омельченко А. В. (Славянск).

13:00 – Минай – Черноморец – главный арбитр – Резников Д. М. (Каменское), арбитр VAR – Коваленко А. А. (Полтава).

15:30 – ЛНЗ – Шахтер – главный арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий), арбитр VAR – Козыряцкий М. С. (Запорожье).

18:00 – Рух – Верес – главный арбитр – Соловьян А. М. (Киевская обл.), арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон).

28 апреля

13:00 – Заря – Оболонь – главный арбитр – Афанасьев А. А. (Харьков), арбитр VAR – Романов В. М. (Днепр).

15:30 – Колос – Александрия – главный арбитр – Деревинский А. А. (Хмельницкий), арбитр VAR – Панчишин Д. И. (Харьков).

18:00 – Кривбасс – Металлист 1925 – главный арбитр – Шандор О. А. (Львов), арбитр VAR – Блавацкий Р. А. (Львов).

29 апреля

18:00 – Полесье – Ворскла – главный арбитр – Балакин М. А. (Киевская обл.), арбитр VAR – Новохатний В. В. (Черкассы).

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