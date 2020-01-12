Интер удержал ничью с Аталантой: пассивные миланцы, нехватка форвардов у бергамасков и активный Малиновский с ассистом

Заключительный матч субботней программы 19-го тура чемпионата Италии порадовал веселой ничьей между Интером и Аталантой.

Интер в случае победы над Аталантой возглавил бы турнирную таблицу Серии А как минимум на сутки – бергамаски же в случае собственного успеха так же бы ворвались в зону Лиги чемпионов. Впрочем, на подобные матчи дополнительной мотивации не нужно. К сожалению, Руслану Малиновскому во втором туре подряд не нашлось места в старте.

Интер – Аталанта – 1:1 – видео голов и обзор матча

Возможно, именно поэтому подопечные Гасперини провалили начало встречи. Гости могли пропустить уже на 20-й секунде после того, как Лукаку получил скидку от Сенси, протаранил трёх защитников на линии штрафной и пробил в правый нижний угол – штангла спасла Аталанту! Не забив сам, Ромелу через четыре минуты помог отличиться Мартинесу: Лаутаро обыгрался с бельгийцем и вышел один-на-один с Голлини благодаря грубой ошибке Толоя (он махнул мимо мяча), после чего запустил "круглого" под ногой голкипера. 1:0!

Интер – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – как это было

Миланцы провели ещё несколько неплохих прорывов к штрафной без логического завершения, но бергамаски довольно быстро пришли в себя. Так, уже на 11-й минуте Пашалич получил пас пяткой от Иличича и шведой выстрелил метров с 20-ти мимо правого угла, а на 15-й головой после скидки от Толоя с линии вратарской пробил Сапата – Ханданович поймал мяч. На 18-й Дуван снова выиграл второй этаж и снова отправил мяч в руки голкиперу Интера. Дальний удар Гомеса на 20-й также не был для Самира сложным, но в целом на конец первой половины первого тайма Аталанта явно доминировала.

Впрочем, на 22-й минуте бергамаски едва не пропустили во второй раз: Мартинес ворвался на правый край штрафной и перекинул Голлини с острого угла – Паломино вынес мяч с линии! Этот момент ознаменовал выравнивании игры, которая взорвалась уже в последней трети тайма.

Так, на 32-й минуте с дистанции неточно стрелял Сенси, а на 34-й Годин решился на выстрел метров с 25-ти – рядом со штангой! Аталанта ответила неплохим ударом Гомеса после скидки от Сапаты (высоковато), а на 40-й едва не сравняла счёт: Толой головой замкнул подачу с углового – Ханданович парировал перед собой, а потом взял добивание Пашалича с метра! При этом Толоя держал за ногу Лаутаро, однако арбитры проигнорировали фол.

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В конце концов, до свистка на перерыв "Богиня" так и не отыгралась. Все надежды гости возлагали на второй тайм, который сразу начался с вязкой позиционной борьбы без особо опасных моментов – на старте был лишь удар Толоя из пределов штрафной значительно выше ворот. Гасперини не выдержал, на 54-й минуте сняв с игры Сапату и бросив в бой Малиновского – и тот едва не отличился голом уже на 55-й! Гомес прорывался с левого фланга в центр к линии штрафной и потерял мяч, но тут же в касание метров с 22-х выстрелил Руслан – штанга спасла Интер!

В середине второго тайма Интер откровенно начал сушить игру, отдав инициативу Аталанте. Бергамаскам это особо не помогало, хотя Гасперини добавил к атаке ещё и Муриеля. Всё, что имели гости в этот период – это неточное замыкание Паломино и удар Госенса на трибуны с левого края штрафной. На 74-й минуте к мячу во второй раз приложился Малиновский, но его выстрел метров с 25-ти пролетел над перекладиной.

Казалось, что преимущество "Богини" ничего ей не даст, но на 75-й минуте неожиданно случился гол: Иличич обыгрался с Хатебуром на правом фланге и пробил с края штрафной, мяч срикошетил, а Малиновский головой переправил его дальнюю штангу – оттуда и нанёс удар Госенс. 1:1!

Малиновский принял участие во встрече с болельщиками

Эндшпиль встречи получился по-настоящему безумным. Так, на 85-й минуте Гомес получил передачу на левую половину штрафной и мощно выстрелил в дальний угол – Интер спасла перекладина, но перед этим лайнсмен показал офсайд. На 85-й Малиновский едва не стал антигероем, позволив Брозовичу пробить из-под себя – Голлини спас, а Руслан пошёл в атаку и через две минуты заработал пенальти!

Казалось, что это будет гол, однако Ханданович парировал удар Муриеля с "точки", после чего уже Интер едва не вырвал победу: Валеро ворвался на левый край штрафной и выстрелил в правый нижний угол – рядом со штангой! В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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Интер набрал 46 очков, единолично возглавив турнирную таблицу минимум на сутки. Ювентус отстаёт на один пункт, а Аталанта, набрав 35 зачётных баллов, догнала Рому – у обоих клубов равенство по очкам, но римляне идут выше по дополнительным показателям.

Интер был слишком пассивным

В целом, каждый из таймов можно разделить примерно на три части: напор миланцев, когда гости не могли выйти из-под прессинга и остановить Лукаку с Мартинесом (5-10 минут), тотальное доминирование бергамасков (25-30 минут) и период с открытой игрой в обе стороны. При этом "нерадзурри" явно хуже стартовали после перерыва, слабее выглядели в концовках каждого из таймов и слишком рано начали сушить игру.

Интер удивил своей пассивностью впереди. Частично это объясняется зацикленностью футбола миланцев вокруг своих лидеров: Лукаку шикарно ведёт контактную борьбу и тянет мяч под давлением, а Мартинес терроризирует быстрыми рывками – в начале встречи это вылилось в штангу, гол и ряд классных атак, а всего в активе форвардов 0,47 xG и 0,52 xA. Эти цифры могли бы выглядеть неплохо, если бы не общая статистика – так, передачи под удар раздавали только Лукаку (5) и Кандрева (3), а коэффициент ожидаемых голов Интера за весь матч составил 0,73 (0,44 в Лаутаро).

Проникающих пасов миланцы отдали всего два, при этом полностью проиграв прессинг –Интеру на чужой половине поля перед потерей мяча разрешали сделать всего 7 передач, а Аталанта проводила аж по 14-ти. При этом большинство цифр в атаке миланцы набили до перерыва, посвятив второй тайм глухой обороне.

Бергамаски довольно быстро перехватили контроль над мячом и территорией. Лукаку вынужден был бороться в глубине, что далеко не лучшим образом сказалось на открываниях Мартинеса – его стихией является игра перед штрафной, а тут пришлось оттягиваться, маневрировать и выходить на неудобные позиции. Остальные игроки "нерадзурри", за исключением Сенси, практически ничего и не делали.

Аталанта качественно держала атаку Интера на дистанции, позволив пробить по собственным воротам из пределов штрафной лишь на 1-й, 4-й, 22-й и 90-й минутах. При этом гол миланцев стал следствием грубой ошибки Толоя и лишь потом мастерства нападающих – в случае же с выносом мяча с линии ворот после удара Лаутаро следует не забывать, что он перебрасывал голкипера с острейшего угла. Словом, "Богиня" оборонялась согласно своему небесному статусу, переварив пассивную атаку "нерадзурри".

Аталанте не хватает форвардов

Большую часть матча "Богиня" доминировала. Гости нанесли 17 ударов по воротам, 11 которых прошло из пределов штрафной, а также заработали пенальти, попали в каркас и переиграли Интер по всем статистическим показателям – по ожидаемым голам, как и по ожидаемым очкам, у бергамасков почти три балла. Впрочем, удалось забить лишь один гол, удовлетворившись ничьей. Почему так? Не хватило нападающих.

Сапата только восстановился от травмы и очень слабо выглядел в работе у чужих ворот, хотя моменты у него были – Дуван дважды пробивал головой метров с десяти, легонько отправив мяч в руки Хандановичу. Кроме того, он практически не обыгрывался с партнёрами, отдав всего 8 передач за 54 минуты. Сапата выглядел очень бледно, поэтому не удивительно, что его сняли с игры первым.

С выходом на поле не менее травматичного Муриеля ситуация не улучшилась: Аталанта доминировала на всей площади поля, но прямо перед штрафной всё выглядело крайне натужно – даже гол организовали четыре хавбека (с рикошетом и ошибкой Кандревы). У Муриеля, кроме незабитого пенальти, был только слабенький тычок головой в дальний угол.

Вот и получилось, что у Аталанты при внешне огромном показателе xG в 2,54 (против Интера!) 0,76 составляет пенальти, а ещё 1,18 сделал центрбэк Толой в одном моменте. При 11 ударах из пределов штрафной действительно опасным оказалось лишь замыкание Рафаеля с углового и добивание – всё остальное было слишком простым и хаотично организованным (даже гол). Так Интер не победить, хотя бергамаски сделали для победы гораздо больше, чем соперник.

Малиновский был активным, но оставил неоднозначное впечатление

Руслан второй раз подряд начал матч Серии А в запасе, хотя до того трижды выходил в старте, отличившись двумя голами и ассистом. В этом нет ничего удивительного, ведь новички привыкают к системе Гасперини около года – об этом говорил и Пашалич, и сам Малиновский. Джанпьеро тщательно подходит к интеграции футболистов в свою команду, обучая их правильно двигаться, разворачиваться, принимать мяч и тому подобное. Конечно, у тренера, внимательного к деталям, Малиновскому сразу же ворваться в основу было бы трудно (тем более, без хорошего знания итальянского) – но он всё равно получает достаточно времени на поле. Тут не стоит паниковать.

Конкретно матч против Интера для украинца получился очень ярким, но неоднозначным. С одной стороны, он явно освежил игру Аталанты, действуя по всей площади поля и активно работая с мячом – на счету Руслана 2 удара, 49 касаний и 41 пас за 40 минут, что вполне соответствует общему уровню активности лидеров команды. Впрочем, большинство его передач были направлены назад и поперёк, а несколько раз Малиновский ещё и откровенно обрезался в центре – и Гасперини сразу же обругал своего подопечного за простые ошибки. При этом ни одного ключевого паса или обыгрыша на дриблинге наш соотечественник не сделал.

В позиционном плане Руслан действовал уверенно, что ощутимо компенсировало проблемы с передачами – он регулярно открывался, поддерживал атаку и поджимал соперника в случае необходимости. Собственно, хорошее движение, быстрое мышление и качественное видение поля и привели к попаданию в штангу, ассисту и заработанному пенальти. В миг, когда Ханданович парировал выстрел Муриеля с "точки", сразу вспомнилась уверенная реализация "11-метрового" Малиновского на Этихаде – хочется надеяться, что Гасперини подумал о том же. Впрочем, не стоит забывать и о моменте на 85-й минуте, когда Брозович эффектно убрал Руслана перед штрафной и нанёс мощнейший удар в створ.

В итоге имеем хорошую динамику, качественную позиционную работу и важную роль в ключевых моментах в атаке при нескольких серьёзных ошибках. Малиновский мог как принести победу, так и организовать поражение, но в целом Гасперини остался доволен: "Сначала он сделал несколько плохих передач, и в тот момент я готов был убить его, но потом он исправился. Для меня Руслан – сильный игрок, но он должен пытаться делать меньше ошибок".

Малиновский пока явно не даёт того же уровня стабильности и преимущества, которые Аталанте придают Пашалич и Иличич. С Интером украинец завершил матч, имея в активе всего 0,08 xG и 0,14 xGChain (вовлечённость в атаку) – впрочем, в этом же поединке его конкуренты набили похожие цифры.

Словом, матч полнится противоречиями, однако в целом, говоря языком геймеров, Руслан "находится в балансе". У него что-то удаётся и что-то – не очень, но у партнёров дела идут примерно так же. Всё нормально. Борьба продолжается.

"Малиновский как пример и наша сила", – Руслан оценками своей игры в Аталанте показывает путь к успеху украинцам